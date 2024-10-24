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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Они будут законной целью ВСУ": Белый дом подтвердил отправку 3000 военных в КНДР

"Они будут законной целью ВСУ": Белый дом подтвердил отправку 3000 военных в КНДР

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 21:53  •  1480 просмотра

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Белый дом подтвердил отправку 3000 северокорейских военных в россию. США заявили, что в случае их участия в войне против Украины, они станут законными целями для ВСУ.

В США считают, если военные КНДР появятся на фронте, то они будут законными целями для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил во время брифинга представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет УНН.

Детали

По информации США, с начала до середины октября КНДР направила не менее 3000 военных в восточную россию. Они прибыли кораблями из порта Вонсан во Владивосток, откуда были направлены в военные тренировочные центры.

Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они - законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских,

- подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что пока США не имеют точных данных о том, будут ли северокорейские военные непосредственно вовлечены в боевые действия. В то же время он подчеркнул, что такая возможность вызывает значительное беспокойство.

Напомним

Южнокорейские законодатели заявили, что КНДР направила 3000 военных в Россию для поддержки войны против Украины. По их данным, ожидается, что к декабрю будет развернуто 10 000 северокорейских солдат.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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