"Они будут законной целью ВСУ": Белый дом подтвердил отправку 3000 военных в КНДР

В США считают, если военные КНДР появятся на фронте, то они будут законными целями для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил во время брифинга представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет УНН.

Детали

По информации США, с начала до середины октября КНДР направила не менее 3000 военных в восточную россию. Они прибыли кораблями из порта Вонсан во Владивосток, откуда были направлены в военные тренировочные центры.

Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они - законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских,