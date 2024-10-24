50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла: в ГУР рассказали, как рф готовит войска КНДР для войны против Украины

Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны. Как сообщили в ГУР, каждому северному корейцу москва, в соответствии с установленными нормами, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла, передает УНН.

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Как сообщили в ГУР, первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны - в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в курской области РФ.

"Подготовка прибывших в россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - "барановский" (уссурийск), "донгуз" (улан-удэ), "екатеринославский" (екатеринславка), 248-й (князе-волконское) и 249-й (сергеевка).

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На слаживание военных из Северной Кореи, которых россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель", - говорится в сообщении.

По оценкам разведки, численность переброшенных на россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР москва назначила заместителя министра обороны рф юнус-бека евкурова. Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу москва, в соответствии с установленными нормами, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла