50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла: в ГУР рассказали, как рф готовит войска КНДР для войны против Украины
Киев • УНН
Первые подразделения военных из КНДР прибыли в зону боевых действий на территории рф. Всего прибыло 12 тысяч военных, которым будут выделять по 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла ежемесячно.
Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны. Как сообщили в ГУР, каждому северному корейцу москва, в соответствии с установленными нормами, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГУР, первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны - в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в курской области РФ.
"Подготовка прибывших в россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора - "барановский" (уссурийск), "донгуз" (улан-удэ), "екатеринославский" (екатеринславка), 248-й (князе-волконское) и 249-й (сергеевка).
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На слаживание военных из Северной Кореи, которых россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель", - говорится в сообщении.
По оценкам разведки, численность переброшенных на россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР москва назначила заместителя министра обороны рф юнус-бека евкурова. Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу москва, в соответствии с установленными нормами, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла
По данным ГУР, в кремле возлагают немалые надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.
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