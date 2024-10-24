Серед них 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали: у рф перекинули 12 тис. військових КНДР - розвідка
Київ • УНН
На території рф перебуває близько 12 тисяч північнокорейських військових, включаючи 500 офіцерів та 3 генерали. Кожному солдату щомісяця виділяють 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
Чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. Про це повідомили у ГУР, передає УНН.
За даними розвідки, відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф юнус-бєка євкурова.
"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
У кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", - йдеться у повідомленні.
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Раніше у ГУР повідомили, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни — зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у курській області рф.
Підготовка прибулих на росію солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора ― "барановскій" (уссурійск), "донґуз" (улан-уде), "єкатєрінославскій" (єкатєрінславка), 248-й (князє-волконскоє) та 249-й (сєрґєєвка).
На злагодження військових з Північної Кореї, яких росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють декілька тижнів, резюмували у розвідці.
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