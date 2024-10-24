Диктатор путин впервые прокомментировал присутствие северокорейских военных в россии

ukenru
В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 60389 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 94766 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 102724 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 104253 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
08:48 • 103764 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
06:53 • 104510 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 127346 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
23 октября 2024, 13:00 • 137593 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 134887 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
23 октября 2024, 11:58 • 129869 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 106503 просмотра
путин делает ставку на то, что северокорейские войска отобьют курщину - FT

путин делает ставку на то, что северокорейские войска отобьют курщину - FT

09:00 • 29694 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 104469 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 111212 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 80100 просмотра
публикации
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 111212 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 147026 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

23 октября 2024, 11:41 • 146456 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

23 октября 2024, 11:02 • 147322 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

23 октября 2024, 08:29 • 157370 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 1180 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 80100 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 104469 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 106503 просмотра
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

18:19 • 78572 просмотра
Актуальное
Диктатор путин впервые прокомментировал присутствие северокорейских военных в россии

Диктатор путин впервые прокомментировал присутствие северокорейских военных в россии

Киев  •  УНН

16:34 • 5718 просмотра

Read in English

На саммите БРИКС путин ответил на вопрос о северокорейских солдатах на территории рф. Он сослался на договор о военной помощи с КНДР и заявил, что дальнейшие действия определяются.

российский диктатор путин прокомментировал информацию о северокорейских солдатах на российской территории. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС журналист американской телекомпании NBC спросил у путина, что северокорейские военные, которые видны на спутниковых снимках, делают в россии и не является ли это серьезной эскалацией в войне.

В ответ путин говорил, что не действия россии привели к эскалации, и в очередной раз заговорил о Революции Достоинства в Украине в 2014 году - событии, в результате которого, по его мнению, в Украине произошел госпереворот. Он добавил, что западные партнеры вооружают украинскую армию и помогают ей воевать. Также путин сказал, что россия и КНДР подписали договор о партнерстве, который подразумевает взаимную военную помощь в случае, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств".

В контексте северокорейских военных он сказал: "что и как мы будем делать - это уже наше дело. Посмотрим, как будет развиваться этот процесс".

Напомним

На территории рф находится около 12 тысяч северокорейских военных, включая 500 офицеров и 3 генерала. По данным разведки, ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР москва назначила заместителя министра обороны рф юнус-бека евкурова.

50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла: в ГУР рассказали, как рф готовит войска КНДР для войны против Украины24 октября 2024, 15:36 • 8658 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина