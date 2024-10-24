Диктатор путин впервые прокомментировал присутствие северокорейских военных в россии

российский диктатор путин прокомментировал информацию о северокорейских солдатах на российской территории. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС журналист американской телекомпании NBC спросил у путина, что северокорейские военные, которые видны на спутниковых снимках, делают в россии и не является ли это серьезной эскалацией в войне.

В ответ путин говорил, что не действия россии привели к эскалации, и в очередной раз заговорил о Революции Достоинства в Украине в 2014 году - событии, в результате которого, по его мнению, в Украине произошел госпереворот. Он добавил, что западные партнеры вооружают украинскую армию и помогают ей воевать. Также путин сказал, что россия и КНДР подписали договор о партнерстве, который подразумевает взаимную военную помощь в случае, "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств".

В контексте северокорейских военных он сказал: "что и как мы будем делать - это уже наше дело. Посмотрим, как будет развиваться этот процесс".

Напомним

На территории рф находится около 12 тысяч северокорейских военных, включая 500 офицеров и 3 генерала. По данным разведки, ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР москва назначила заместителя министра обороны рф юнус-бека евкурова.

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