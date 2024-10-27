путин заявил о подготовке "различных вариантов реакции" на удары вглубь территории рф

кремлевский диктатор владимир путин заявил в воскресенье, что российское министерство обороны готовит различные варианты реакции на возможную поддержку США и союзников по НАТО, если они помогут Украине нанести удары в глубину рф. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Сегодня Путин заявил, что конкретные шаги России пока рано обсуждать, однако москва намерена соответственно отреагировать, и сейчас рассматриваются различные варианты.

Он пояснил в интервью кремлевскому репортеру Павлу Зарубину, что "министерство обороны России рассматривает возможные меры реагирования на удары по российской территории на большом расстоянии и предложит соответствующий набор действий".

Напомним

На саммите БРИКС путин ответил на вопрос о северокорейских солдатах на территории рф. Он сослался на договор о военной помощи с КНДР и заявил, что дальнейшие действия определяются.