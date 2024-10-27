путин заявил о подготовке "различных вариантов реакции" на удары вглубь территории рф
Киев • УНН
путин заявил о подготовке вариантов реагирования на потенциальные удары Украины вглубь рф при поддержке Запада. Минобороны рф рассматривает ответные меры на дальние удары по российской территории.
кремлевский диктатор владимир путин заявил в воскресенье, что российское министерство обороны готовит различные варианты реакции на возможную поддержку США и союзников по НАТО, если они помогут Украине нанести удары в глубину рф. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Сегодня Путин заявил, что конкретные шаги России пока рано обсуждать, однако москва намерена соответственно отреагировать, и сейчас рассматриваются различные варианты.
Он пояснил в интервью кремлевскому репортеру Павлу Зарубину, что "министерство обороны России рассматривает возможные меры реагирования на удары по российской территории на большом расстоянии и предложит соответствующий набор действий".
Напомним
На саммите БРИКС путин ответил на вопрос о северокорейских солдатах на территории рф. Он сослался на договор о военной помощи с КНДР и заявил, что дальнейшие действия определяются.