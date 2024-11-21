Трамп выдвинул экс-генпрокурора США Мэтта Уитакера на должность посла в НАТО
Киев • УНН
Дональд Трамп номинировал бывшего временного генпрокурора Мэтта Уитакера на должность посла США в НАТО. Уитакер намерен развивать партнерские отношения между странами Альянса и работать над предотвращением угроз безопасности.
Новоизбранный президент США Трамп выдвинул кандидатуру бывшего временного генерального прокурора США Мэтта Уитакера на должность посла Соединенных Штатов в НАТО. Об этом сообщает Дональд Трамп в X, передает УНН.
Детали
Дональд Трамп подчеркнул, что Уитакер, уроженец Айовы, имеет сильные патриотические качества и богатый опыт в правительстве, что позволит ему эффективно работать в защиту национальных интересов США в Альянсе.
Трамп отметил, что Уитакер сможет укрепить стратегические связи между союзниками и будет работать над предотвращением угроз глобальной безопасности. Избранный президент выразил уверенность в том, что Уитакер будет достойно представлять США в НАТО, стремясь к миру, стабильности и процветанию на международной арене.
Мэтт Уитакер, в свою очередь, намерен активно способствовать развитию партнерских отношений между странами-членами Альянса.
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