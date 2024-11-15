Трамп планирует назначить экс-конгрессмена Дага Коллинза министром по делам ветеранов

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить бывшего конгрессмена Дага Коллинза министром по делам ветеранов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В своем обращении Трамп подчеркнул важность оказания поддержки военнослужащим, ветеранам и их семьям, отметив, что Коллинз станет сильным защитником прав и потребностей этой категории граждан.

Даг Коллинз занимал должность члена Палаты представителей США с 2013 по 2021 год, а после этого баллотировался на должность сенатора от Джорджии в 2020 году, но не одержал победы. Сейчас он служит капелланом в Командовании резерва ВВС США.

Трамп предлагает назначить Роберта Кеннеди-младшего главой Министерства здравоохранения