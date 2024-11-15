Трамп планирует назначить экс-конгрессмена Дага Коллинза министром по делам ветеранов
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о намерении назначить бывшего конгрессмена Дага Коллинза на должность министра по делам ветеранов. Коллинз, который сейчас служит капелланом в резерве ВВС США, был членом Палаты представителей с 2013 по 2021 год.
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить бывшего конгрессмена Дага Коллинза министром по делам ветеранов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В своем обращении Трамп подчеркнул важность оказания поддержки военнослужащим, ветеранам и их семьям, отметив, что Коллинз станет сильным защитником прав и потребностей этой категории граждан.
Даг Коллинз занимал должность члена Палаты представителей США с 2013 по 2021 год, а после этого баллотировался на должность сенатора от Джорджии в 2020 году, но не одержал победы. Сейчас он служит капелланом в Командовании резерва ВВС США.
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