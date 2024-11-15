Трамп предлагает назначить Роберта Кеннеди-младшего главой Министерства здравоохранения
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о назначении Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США. Новый глава должен противодействовать влиянию фармацевтических компаний и восстановить «Золотой стандарт» исследований.
Трамп объявил, что выбирает Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб США. Об этом сообщает новоизбранный президент в X, передает УНН.
Детали
В своем заявлении Дональд Трамп отметил, что его администрация решила сделать выбор в пользу Кеннеди, поскольку, американцы в течение многих лет испытывали вред от крупного промышленно-продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые, по мнению Трампа, распространяли дезинформацию и манипулировали общественным здоровьем. По Трампу, эти компании способствовали распространению хронических заболеваний среди населения из-за использования вредных химических веществ, загрязнителей, пестицидов и опасных пищевых добавок.
Новоизбранный президент также отметил, что Роберт Ф. Кеннеди-младший, который является известным активистом в борьбе за здоровье и окружающую среду, восстановит работу министерства здравоохранения и социальных служб США на основе "традиций Золотого стандарта научных исследований". По словам Трампа, это позволит побороть эпидемию хронических заболеваний в США и будет способствовать созданию более здорового общества.
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