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Европейская Бизнес Ассоциация призывает Зеленского ветировать закон о регулировании фармацевтического рынка

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Зеленского ветировать закон о регулировании фармацевтического рынка

Киев  •  УНН

 • 7132 просмотра

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Европейская Бизнес Ассоциация просит президента ветировать закон о регулировании фармрынка из-за рисков для пациентов. Эксперты предупреждают о возможном сокращении доступности лекарств и дестабилизации рынка.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины „О лекарственных средствах" (№11493), направленный на регулирование фармрынка. В обращении ЕБА говорится, что законопроект может негативно повлиять на здоровье пациентов, пишет УНН. 

Принятый ВР во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Украины „О лекарственных средствах" относительно особенностей государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения" существенно меняет регулирование фармацевтического рынка. Это может привести к дестабилизации рынка лекарственных средств, и сокращению доступности лекарств для украинских пациентов, считают в ЕБА. 

Комитет Ассоциации предостерегает от недостаточно продуманных шагов в фармацевтической сфере, от стабильной работы которой зависит здоровье  и качество жизни людей и обращается к Президенту Украины наложить вето на данный проект закона и не допустить негативного влияния на здоровье украинских пациентов,

- говорится в заявлении ЕБА.

ЕБА отмечает, что законопроект о регулировании фармрынка идет вразрез с начатым курсом на внедрение европейских практик и содержит существенную угрозу стабильному функционированию отрасли. 

В частности, принятый законопроект, по мнению экспертов ЕБА, ставит под угрозу стабильные поставки лекарств для украинских пациентов, которые были обеспечены благодаря консолидации усилий государства и бизнеса во время первых месяцев полномасштабного вторжения. Это в свою очередь создает большие риски для возможности обеспечить необходимое лечение пациентов.

К сожалению, изменения непосредственно влияют на оборот лекарственных средств и ведут к уменьшению их доступности для украинских пациентов. Для ряда лекарств производители, импортеры и дистрибьюторы объективно не смогут выполнить предложенные требования, а значит определенные лекарства будут постепенно выведены из обращения. Законопроект содержит ряд недостаточно проработанных положений, негативное влияние которых на поставки и, как результат, доступность лекарств для пациентов не является предметом сомнений среди экспертов. Комитет по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации считает необходимым предупредить о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта Закона,

- говорится в заявлении.

Комитет здравоохранения ЕБА  отметил, что предложенные законодательные изменения, не приближают действующее регулирование к лучшим стандартам и не будут способствовать снижению цен на лекарства. 

Ценовая доступность лекарственных средств является комплексным вопросом, который не может быть решен инструментами, искусственно ограничивающими деятельность по поставке лекарств. Изменения, которые сейчас предлагаются проектом Закона №11493, к сожалению, могут привести к эффекту физической недоступности лекарств для пациентов, чем улучшение их ценовой доступности,

- говорится в заявлении.

В Европейская Бизнес Ассоциация отметили, что обновленное регулирование фармрынка негативно повлияет именно на международных производителей - основных инвесторов в сферу здравоохранения Украины.

В частности, в ЕБА объяснили, что внедрение "национального каталога" лекарств предусматривает исключение из продажи тех препаратов, которые не будут соответствовать ценовым ограничениям, создавая риски уменьшения доступности международных лекарств. В то же время каталог распространяется даже на препараты, которые не финансируются государством, что противоречит европейским практикам. Применение механизмов возмещения стоимости лекарств могло бы улучшить их ценовую доступность, как это было в прошлом. 

Введение "квоты" на дистрибуцию создает риски для международных производителей, которые работают по строгим стандартам качества и безопасности. А ограничение снабженческо-сбытовой надбавки до 8% может стать барьером для работы международных компаний на рынке Украины.

В связи с этим ЕБА призвало Президента Украины Владимира Зеленского ветировать принятый Радой закон.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что необходимо принять решение для снижения цен на лекарства. Аптечный бизнес поддержал заявление Президента. Он также анонсировал заседание СНБО в среду, на котором будет рассматриваться вопрос о снижении цен на препараты. 

Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" направил в Министерство здравоохранения Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, которая уже подписана рядом крупных аптечных сетей.

В ней прописаны следующие обязательства всех участников рынка:

  • Национальные производители лекарственных средств снижают отпускные цены на свою продукцию на определенный процент по сравнению с ценами по состоянию на 1 января 2025 года. 
    • Дистрибьюторы пропорционально производителю снижают оптовые цены, что повлияет на всю логистическую сеть. 
      • Аптеки со своей стороны снижают розничные цены на лекарственные средства, обеспечивая конечному потребителю реальное снижение стоимости препаратов, то есть применяют пропорциональную производителю скидку на свою наценку. 

        Ожидается, что меморандум подпишут также ведущие украинские производители и дистрибьюторы.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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