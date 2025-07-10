Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук

Скасування маркетингових договорів між фармвиробниками та аптеками поставило під удар функціонування всього ринку. В епіцентрі економічних наслідків опинилися малі аптеки. Адже їх адміністративні витрати залишаються високими, тоді як обороти впали. У таких умовах дрібний бізнес страждає найбільше. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економіст Борис Кушнірук.

Малі аптеки опинилися під загрозою після скасування маркетингових договорів. Все ж, у них адміністративні витрати на функціонування системи залишаються умовно великими, а оборот зменшився. З погляду на економічну модель, історія є заздалегідь очевидною: уряд вирішив втручатися в економічні механізми власним регулюванням. Однак в реальності аптеки працюють або за рахунок націнки та товари, або за рахунок маркетингових угод. Якщо їх немає…то єдина можливість – це підвищувати націнку. Якщо тобі не дають це робити, ти стаєш збитковим - пояснив механізми Кушнірук

Він також додав, що ціна ліків не залежить лише від наявності маркетингових угод — вона визначається цілою низкою чинників, зокрема витратами на утримання аптек, які за теперішніх реалій лише зростають. Тому замість повного скасування маркетингових договорів, вважає Кушнірук, логічніше було б вдосконалити механізм їхньої дії.

Натомість, підкреслив економіст, результатом актуального регулювання ринку стало те, що "у виграші" тільки фармвиробники. Які економлять на витратах та не зменшують закупівельну вартість ліків.

Нагадаємо

Від 14 лютого 2025 року постановою №168 Кабінет міністрів України впровадив нові правила регулювання фармацевтичного ринку. Відповідно до постанови, аптекам було заборонено укладати маркетингові договори з виробниками ліків. Раніше ці угоди дозволяли аптекам надавати пацієнтам знижки, реалізовувати соціальні ініціативи та підвищувати кваліфікацію фармацевтів.

Однак, через більше ніж чотири місяці після запровадження нових правил гри фармацевтичного ринку, аналітики фіксують зростання цін на ліки в Україні, попри урядові ініціативи.

Визнали це і в МОЗ, міністр Ляшко зазначив, що у квітні інфляція на фармацевтичну продукцію становила 13,9%. І хоч вона не перевищила загальний рівень інфляції – пацієнти так і не побачили очікуваного зниження вартості ліків у своїх чеках.