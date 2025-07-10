Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы

Пока украинцы ждут правосудия – потенциальный подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжким последствиям, Александр Зима, продолжает занимать кресло главного юриста Национального Банка Украины и получает более полумиллиона гривен зарплаты в месяц за свою работу, пишет УНН.

Согласно декларации, за первый месяц лета Александр Зима заработал на должности 641 367 грн. И это несмотря на то, что уже почти 2 года продолжается расследование уголовного производства против юриста, из-за его вероятного злоупотребления служебным положением.

По данным Государственного Бюро Расследований, которое в конце 2023 года начало следствие, Зима, одновременно являясь председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов, вмешался в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд с "рекомендацией" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Так, главный юрист регулятора дал указание отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса ликвидации банка. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Иски отозваны, а акционеры банка "Конкорд" Елена и Юлия Соседки лишены права на справедливый суд. И это все благодаря официальному указанию главного юриста НБУ Александра Зимы.

Через 9 месяцев после начала расследования уголовного производства ГБР передали дело Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. Таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН еще прошлой осенью сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Впрочем, почти через полтора года после регистрации производства, дело Зимы буксует – главному фигуранту до сих пор не вручено подозрение и он не допрошен. Экс-судья Александр Сытников отметил, что подобное затягивание - характерная черта расследований служебных преступлений.

И пока дело затягивают, Александр Зима продолжает занимать должность главного юриста Нацбанка Украины и получать близкие к полумиллиону зарплаты ежемесячно. Согласно данным деклараций, Александр Зима в мае получил 475 200 гривен зарплаты. При этом, за прошлый 2024 год чиновник заработал в Нацбанке 6 198 238 грн.