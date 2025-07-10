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Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими

Київ • УНН

 • 9868 перегляди

Головний юрист НБУ Олександр Зима, підозрюваний у зловживанні службовим становищем, продовжує працювати та отримувати високу зарплату. Розслідування триває майже два роки, але підозра йому досі не вручена.

Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими

Поки українці чекають правосуддя – потенційний підозрюваний у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, Олександр Зима, продовжує займати крісло головного юриста Національного Банку України та отримує більше ніж пів мільйона гривень зарплати на місяць за свою роботу, пише УНН

Відповідно до декларації, за перший місяць літа Олександр Зима заробив на посаді 641 367 грн. І це попри те, що вже майже 2 роки триває розслідування кримінального провадження проти юриста, через його ймовірне зловживання службовим становищем. 

За даними Державного Бюро Розслідувань, яке наприкінці 2023 року розпочало слідство, Зима, одночасно будучи головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів, втрутився у судові процеси шляхом направлення листа від імені Національного банку України до Фонду з "рекомендацією" відкликати позови, подані проти Нацбанку. Так, головний юрист регулятора дав указання відкликати позови банку "Конкорд", подані ще до старту процесу ліквідації банку. Позивач в суді планував оскаржити штрафи на суму майже 63,5 мільйона гривень, накладені регулятором.

Позови відкликано, а акціонери банку "Конкорд" Олена та Юлія Сосєдки позбавлені права на справедливий суд. І це все завдяки офіційній вказівці головного юриста НБУ Олександра Зими. 

Через 9 місяців після початку розслідування кримінального провадження ДБР передали справу Печерському управлінню поліції у місті Київ, слідчі якого визнали співвласниць "Конкорду" Олену та Юлію Сосєдок потерпілими. Таким чином слідство підтвердило, що дії Олександра Зими нанесли реальну істотну шкоду акціонерам банку.

В поліції у відповідь на запит УНН ще минулої осені повідомили, що в ході розслідування планують допитати головного юриста Нацбанку, після чого розглянути можливість звернення до суду щодо його відсторонення з посади.

Втім, майже через понад півтора року після реєстрації провадження, справа Зими буксує – головному фігуранту досі не вручена підозра і він не допитаний. Екссуддя Олександр Ситников зазначив, що подібне затягування - характерна риса розслідувань службових злочинів.

І поки справу затягують, Олександр Зима продовжує обіймати посаду головного юриста Нацбанку України та отримувати близькі до півмільйона зарплати щомісяця. Відповідно до даних декларацій, Олександр Зима у травні отримав 475 200 гривень зарплати. При цьому, за минулий 2024 рік посадовець заробив у Нацбанку 6 198 238 грн.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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