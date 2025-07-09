В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ

Назначение Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины 21 июня 2025 года стало катализатором волны антикоррупционных расследований по всей стране. В центре этой активизации силовые структуры: СБУ, ГБР, Национальная полиция, Бюро экономической безопасности и прокуратура. Именно эти органы сегодня демонстрируют наибольшее количество задержаний, обысков и сообщений о подозрении, передает УНН.

Зато профильные антикоррупционные институты — НАБУ и САП пока демонстрируют крайне низкую активность. Кроме подозрения вице-премьеру Алексею Чернышову, что среди прочего связывают с политической подоплекой, среди других разоблачений, указанных на сайте НАБУ: завышение цен "Укрзализныци" на краске и линолеуме на 15 млн грн, злоупотребления с распоряжением 3 га земли в Закарпатской области, а также взятка судье одного из местных судов в размере "10 тыс. неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 тыс. — за его немедленное исполнение".

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Резонансные дела: таможня и Минобороны под ударом

Среди наиболее громких антикоррупционных кейсов последних двух недель — сегодняшняя масштабная спецоперация на таможнях в нескольких регионах Украины, в которой задействованы все ключевые ведомства: ГБР, БЭБ, СБУ и Национальная полиция, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора. Правоохранители разоблачили схемы по продаже поддельных удостоверений международных организаций, в частности ОБСЕ (стоимость одного — 7 тыс. долларов США). Также задокументировано содействие табачным контрабандистам и "льготное" оформление авто без уплаты таможенных платежей.

До того было заявлено об объявлении подозрения бывшему должностному лицу Министерства обороны за поставку непригодных ракетных установок, что, по данным следствия, нанесло ущерб государству на сумму 90 млн грн.

В еще одном разоблачении правоохранителей говорится о закупке крупнокалиберных винтовок, которые были поставлены в неполной комплектации. Сумма ущерба — более 33 млн грн.

Кроме объявления подозрений, есть и финансовые результаты: по одному из дел, связанных с коррупцией в Минобороны, подозреваемые уже вернули в государственный бюджет 330 млн грн причиненных убытков.

Также совместно с СБУ Офис Генерального прокурора разоблачил группу китайских граждан, которые пытались похитить секретные документы по ракетным комплексам "Нептун" — именно этот тип вооружения уничтожил флагман Черноморского флота рф ракетный крейсер "Москва".

К слову, на днях Офис Генпрокурора сообщил об осуждении к 15 годам агента ФСБ, которого рф завербовала в 2024 году и который работал в Государственном космическом агентстве Украины. Он должен был предоставлять врагу информацию о дислокации стратегических объектов. Чиновник был задержан прямо на совещании в Министерстве.

Другие резонансные кейсы

Прокуроры вместе с СБУ сообщили о подозрении директору одного из департаментов Киевской городской государственной администрации. По версии следствия, чиновник закупил дизельные генераторы по завышенным ценам, чем причинил ущерб бюджету столицы на более чем 4,8 млн грн.

Еще одно дело касается уклонения от уплаты 344 млн грн налогов бывшими должностными лицами авиакомпании МАУ. В рамках производства арестовано семь самолетов.

Защита бизнеса: изменение подходов Офиса Генпрокурора

Параллельно с зачистками в госсекторе, Генеральная прокуратура заявляет об изменении подходов в отношении к бизнесу. Инициированный Генеральным прокурором Кравченко аудит выявил, что по состоянию на начало лета в Украине было открыто более 20 тысяч уголовных производств против предпринимателей. По его словам, уже закрыто 3 756 таких дел. Речь идет преимущественно о многолетних "висяках", которые не имели судебной перспективы.

Кроме того, Кравченко инициировал реформу коммуникации: теперь контакт бизнеса осуществляется напрямую с Генеральным прокурором, его заместителями, а на местах — с руководителями областных прокуратур. Бутафорские "подразделения по вопросам бизнеса" выведены из штата.

Таким образом, активная фаза антикоррупционной борьбы в Украине сегодня происходит под руководством силовых органов и прокуратуры. НАБУ и САП, хоть и остаются формально ключевыми институтами для противодействия топ-коррупции, фактически - отодвинуты на второй план. Это свидетельствует об изменении акцентов в правоохранительной системе и усилении роли Офиса Генерального прокурора как координационного центра после кадровых изменений.

К слову

Последние социологические опросы свидетельствуют о высоком общественном запросе на реальную борьбу с коррупцией. Респонденты ставят проблему коррупции в один ряд с угрозой войны — среди ключевых вызовов для страны. В то же время 40% опрошенных считают, что ответственность за сохранение высокого уровня коррупции несут именно антикоррупционные органы: НАБУ, САП и НАПК.