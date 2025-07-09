Посадовець КМДА "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
Ексклюзив
07:10 • 3365 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
05:59 • 17286 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
05:26 • 64356 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
04:00 • 104627 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення
03:42 • 96563 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 127351 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 106591 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 163905 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 181542 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 81684 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.5м/с
47%
743мм
Популярнi новини
росія мобілізує мешканців окупованих територій без громадянства8 липня, 23:48 • 12069 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К9 липня, 00:13 • 56917 перегляди
На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця9 липня, 01:16 • 23088 перегляди
ФБР розпочало кримінальні розслідування щодо екс-директорів ЦРУ та ФБР9 липня, 01:38 • 7946 перегляди
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження05:49 • 16767 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
05:26 • 64356 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 104627 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 163905 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 134828 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 181542 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Луцьк
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 194620 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 379523 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 213070 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 325061 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 343117 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-101

Посадовець КМДА "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Посадовець КМДА уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів для пунктів обігріву столиці, завищивши вартість обладнання на 4,8 млн грн. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення за службову недбалість.

Посадовець КМДА "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності

Національна поліція та Служба безпеки України викрили посадовця Київської міської державної адміністрації, який "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Слідство встановило, що під час блекаутів у 2023 році керівник одного з Департаментів КМДА уклав договір із приватною компанією щодо придбання дизельних генераторів для пунктів обігріву столиці. Але, згідно з висновками комплексу судових експертиз, вартість придбаного обладнання була суттєво завищена. Загалом "переплата" склала понад 4,8 млн грн.

Поліцейські з’ясували, що чиновник не здійснив належного моніторингу цін на ринку та не перевірив реальну вартість товару, через що допустив значні збитки бюджету - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що посадовцю, підозрюваному у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), загрожує до п’яти років ув’язнення.

Доповнення

Пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції повідомила, що у понад два рази збільшилась кількість осіб, щодо яких набули чинності вироки у справах про топкорупцію.

Вищий антикорупційний суд визнав ексголову Тернопільської облради Михайла Головка винним у корупції та зберіганні боєприпасів. Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київська міська державна адміністрація
Служба безпеки України
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9