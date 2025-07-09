Посадовець КМДА "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності

Національна поліція та Служба безпеки України викрили посадовця Київської міської державної адміністрації, який "переплатив" 4,8 млн грн під час закупівлі генераторів для Пунктів незламності. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Слідство встановило, що під час блекаутів у 2023 році керівник одного з Департаментів КМДА уклав договір із приватною компанією щодо придбання дизельних генераторів для пунктів обігріву столиці. Але, згідно з висновками комплексу судових експертиз, вартість придбаного обладнання була суттєво завищена. Загалом "переплата" склала понад 4,8 млн грн.

Поліцейські з’ясували, що чиновник не здійснив належного моніторингу цін на ринку та не перевірив реальну вартість товару, через що допустив значні збитки бюджету - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що посадовцю, підозрюваному у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), загрожує до п’яти років ув’язнення.

Доповнення

Пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції повідомила, що у понад два рази збільшилась кількість осіб, щодо яких набули чинності вироки у справах про топкорупцію.

Вищий антикорупційний суд визнав ексголову Тернопільської облради Михайла Головка винним у корупції та зберіганні боєприпасів. Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.