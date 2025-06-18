Ексголову Тернопільської облради засудили до 9 років ув’язнення за хабар і зберігання боєприпасів

18 червня Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Тернопільської обласної ради винним у корупційних злочинах і незаконному зберіганні боєприпасів. Посадовець отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади, окрім виборних, протягом трьох років.

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд передає УНН.

ВАКС ухвалив вирок у справі колишнього голови Тернопільської обласної ради. 18 червня 2025 року, Вищий антикорупційний суд визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України

Остаточне покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради, як зазначається, призначено у вигляді "9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки та з конфіскацією всього належного майна".

Як повідомляється, суд дійшов висновку, що колишній голова Тернопільської обласної ради, будучи службовою особою, вимагав хабар у розмірі "612 тисяч грн за включення об’єкта будівництва до переліку таких, що потребують фінансування за рахунок залишків невикористаних у попередні роки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

За грошову "подяку" він також обіцяв підпис директора комунального підприємства на документах первинного обліку та часткову оплату підприємством-замовником заборгованості перед підрядником.

Окрім того, колишнього голову обласної ради визнано винним у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги