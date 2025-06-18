Экс-главу Тернопольского облсовета приговорили к 9 годам заключения за взятку и хранение боеприпасов

18 июня Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Тернопольского областного совета виновным в коррупционных преступлениях и незаконном хранении боеприпасов. Чиновник получил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности, кроме выборных, в течение трех лет.

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд передает УНН.

ВАКС вынес приговор по делу бывшего главы Тернопольского областного совета. 18 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины

Окончательное наказание бывшему главе Тернопольского областного совета, как отмечается, назначено в виде "9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок три года и с конфискацией всего принадлежащего имущества".

Как сообщается, суд пришел к выводу, что бывший глава Тернопольского областного совета, будучи должностным лицом, требовал взятку в размере "612 тысяч грн за включение объекта строительства в перечень требующих финансирования за счет остатков неиспользованных в предыдущие годы средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам".

За денежную "благодарность" он также обещал подпись директора коммунального предприятия на документах первичного учета и частичную оплату предприятием-заказчиком задолженности перед подрядчиком.

Кроме того, бывший глава областного совета признан виновным в хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы