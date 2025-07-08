Кількість вироків за корупцію в Україні побільшало: майже 2200 засуджених

У понад 2 рази збільшилась кількість осіб, щодо яких набули чинності вироки у справах про топкорупцію. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Деталі

За даними НАЗК, в Україні кількість вироків за скоєння корупційних злочинів зростає з кожним роком.

Загалом минулого року за корупційні кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією, засудили 2195 осіб*, або майже 80% усіх обвинувачених у таких справах (за рішеннями судів, які набрали законної сили). - рапортує Національне агентство.

Окрема важлива деталь:

У 2024 році набули чинності вироки 60 особам, засудженим минулоріч у справах про топкорупцію, які розглядає ВАКС . Але 2021-му, для порівняння – набули чинності вироки 24 особам.

Щодо поточної статистики, вказується, що позбавлення волі отримали 17 осіб. Переважна більшість з них — на строк від 5 до 10 років.

34 особи були звільнені від відбування покарання з випробуванням, решта — отримали штраф. - пише НАЗК.

При цьому, у чверті засуджених за корупцію конфіскували майно. Для більшості фігурантів призначили додатковий вид покарання:

позбавлення права обіймати певні посади;

позбавлення права займатися певною діяльністю.

Довідково

Найбільше вироків ВАКС виніс за зловживання владою або службовим становищем. Також справи стосувалися привласнення, розтрати або заволодіння майном, отримання неправомірної вигоди і зловживання впливом.

Провадження про корупційні злочини розглядають і загальні місцеві суди, але переважна більшість фігурантів у таких справах не є публічними службовцями. У 2024 році винними в корупційних правопорушеннях визнали 2135 осіб.

понад 60% з них — за пропозицію або надання неправомірної вигоди;

основний вид покарання, який застосовували місцеві загальні та апеляційні суди, — штраф.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд визнав ексголову Тернопільської облради Михайла Головка винним у корупції та зберіганні боєприпасів. Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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