Количество приговоров за коррупцию в Украине увеличилось: почти 2200 осужденных

Более чем в 2 раза увеличилось количество лиц, в отношении которых вступили в силу приговоры по делам о топкоррупции. Об этом пишет УНН со ссылкой на прессслужбу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Детали

По данным НАПК, в Украине количество приговоров за совершение коррупционных преступлений растет с каждым годом.

Всего в прошлом году за коррупционные уголовные правонарушения и уголовные правонарушения, связанные с коррупцией, осудили 2195 человек*, или почти 80% всех обвиняемых по таким делам (по решениям судов, вступившим в законную силу).- рапортует Национальное агентство.

Отдельная важная деталь:

В 2024 году вступили в силу приговоры 60 лицам, осужденным в прошлом по делам о топкоррупции, которые рассматривает ВАКС. Но в 2021-м для сравнения вступили в силу приговоры 24 лицам.

Относительно текущей статистики указывается, что лишение свободы получили 17 человек. Подавляющее большинство из них – на срок от 5 до 10 лет.

34 человека были освобождены от отбывания наказания с испытанием, остальные получили штраф.- пишет НАПК.

При этом в четверти осужденных за коррупцию конфисковали имущество. Для большинства фигурантов назначен дополнительный вид наказания:

лишение права занимать определенные должности; лишение права заниматься определенной деятельностью.

Справочно

Больше приговоров ВАКС вынес за злоупотребление властью или служебным положением. Также дела касались присвоения, растраты или завладения имуществом, получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием.

Производство о коррупционных преступлениях рассматривают и общие местные суды, но подавляющее большинство фигурантов по таким делам не являются публичными служащими. В 2024 году виновными в коррупционных правонарушениях признали 2135 человек.

свыше 60% из них — за предложение или предоставление неправомерной выгоды; основной вид наказания, применяемый местными общими и апелляционными судами, — штраф.

Напомним

Высший антикоррупционный суд признал экспредседателя Тернопольского облсовета Михаила Головко виновным в коррупции и хранении боеприпасов. Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.