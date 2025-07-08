Количество приговоров за коррупцию в Украине увеличилось: почти 2200 осужденных
Киев • УНН
За 2024 год в Украине осуждено 2195 человек за коррупционные преступления, что составляет почти 80% всех обвиняемых. Количество приговоров по делам о топ-коррупции выросло более чем в 2 раза, достигнув 60 человек.
Более чем в 2 раза увеличилось количество лиц, в отношении которых вступили в силу приговоры по делам о топкоррупции. Об этом пишет УНН со ссылкой на прессслужбу Национального агентства по предотвращению коррупции.
Детали
По данным НАПК, в Украине количество приговоров за совершение коррупционных преступлений растет с каждым годом.
Всего в прошлом году за коррупционные уголовные правонарушения и уголовные правонарушения, связанные с коррупцией, осудили 2195 человек*, или почти 80% всех обвиняемых по таким делам (по решениям судов, вступившим в законную силу).- рапортует Национальное агентство.
Отдельная важная деталь:
В 2024 году вступили в силу приговоры 60 лицам, осужденным в прошлом по делам о топкоррупции, которые рассматривает ВАКС. Но в 2021-м для сравнения вступили в силу приговоры 24 лицам.
Относительно текущей статистики указывается, что лишение свободы получили 17 человек. Подавляющее большинство из них – на срок от 5 до 10 лет.
34 человека были освобождены от отбывания наказания с испытанием, остальные получили штраф.- пишет НАПК.
При этом в четверти осужденных за коррупцию конфисковали имущество. Для большинства фигурантов назначен дополнительный вид наказания:
лишение права занимать определенные должности; лишение права заниматься определенной деятельностью.
Справочно
Больше приговоров ВАКС вынес за злоупотребление властью или служебным положением. Также дела касались присвоения, растраты или завладения имуществом, получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием.
Производство о коррупционных преступлениях рассматривают и общие местные суды, но подавляющее большинство фигурантов по таким делам не являются публичными служащими. В 2024 году виновными в коррупционных правонарушениях признали 2135 человек.
свыше 60% из них — за предложение или предоставление неправомерной выгоды; основной вид наказания, применяемый местными общими и апелляционными судами, — штраф.
Напомним
Высший антикоррупционный суд признал экспредседателя Тернопольского облсовета Михаила Головко виновным в коррупции и хранении боеприпасов. Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.