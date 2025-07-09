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Чиновник КГГА "переплатил" 4,8 млн грн при закупке генераторов для Пунктов несокрушимости

Киев • УНН

 • 135 просмотра

Чиновник КГГА заключил договор с частной компанией на закупку дизельных генераторов для пунктов обогрева столицы, завысив стоимость оборудования на 4,8 млн грн. Ему грозит до пяти лет заключения за служебную халатность.

Чиновник КГГА "переплатил" 4,8 млн грн при закупке генераторов для Пунктов несокрушимости

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили должностное лицо Киевской городской государственной администрации, которое "переплатило" 4,8 млн грн при закупке генераторов для Пунктов несокрушимости. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Следствие установило, что во время блэкаутов в 2023 году руководитель одного из Департаментов КГГА заключил договор с частной компанией о приобретении дизельных генераторов для пунктов обогрева столицы. Но, согласно выводам комплекса судебных экспертиз, стоимость приобретенного оборудования была существенно завышена. В общей сложности "переплата" составила более 4,8 млн грн.

Полицейские выяснили, что чиновник не осуществил надлежащего мониторинга цен на рынке и не проверил реальную стоимость товара, из-за чего допустил значительные убытки бюджету - говорится в сообщении.

Сообщается, что должностному лицу, подозреваемому в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), грозит до пяти лет заключения.

Дополнение

Пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщила, что более чем в два раза увеличилось количество лиц, в отношении которых вступили в силу приговоры по делам о топ-коррупции.

Высший антикоррупционный суд признал экс-главу Тернопольского облсовета Михаила Головко виновным в коррупции и хранении боеприпасов. Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская городская государственная администрация
Служба безопасности Украины
Киев
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