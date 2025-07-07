Постачання непридатних ракетних установок: підозру отримав експосадовець МОУ Лієв

У справі щодо постачання Міністерству оборони непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн підозру оголосили Олександру Лієву, який виконував обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ, пише УНН.

Контекст

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко 7 липня повідомив, що правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю Міноборони і колишнім керівникам оборонного підприємства, які постачали оборонному відомству непридатні ракетні установки - чим завдали державі збитків на понад 90 млн грн. За даними УНН йдеться про Александра Лієва, колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, який раніше вже отримував підозру у розтраті майже 1,5 мільярда гривень у схемі із залученням посадовців Міноборони та керівників "Львівського арсеналу" під час закупівлі боєприпасів.

Нагадаємо

Служба безпеки України у кінці січня минулого року заявила про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Йдеться про чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу".

27 січня 2024 року Служба безпеки України затримала Олександра Лієва у справі про підписання контракту Міністерства оборони з "Львівським арсеналом". Лієв тоді наголосив, що його затримали неправомірно. За кілька днів, 30 січня, Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання сторони обвинувачення і відмовив у застосуванні до Лієва будь-якого запобіжного заходу.

14 січня 2025 року Лієв і два начальника держпідприємства отримали підозри у привласненні та розтраті майна, а також перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Вже 22 січня 2025 року в райсуді Полтави Лієву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 9 мільйонів гривень застави. Колишній посадовець будь-які звинувачення відкидає.

УНН досліджував справу та зміст обвинувачень, хто і за що підозрює Лієва читайте у матеріалі.

Справа Лієва та кулемети: у чому полягає підозра?