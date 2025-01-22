З третьої спроби суд в Полтаві відправив під арешт експосадовця МОУ Лієва

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Жовтневий суд Полтави обрав для Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 9 млн грн. Ексчиновника підозрюють у постачанні неякісних кулеметів для ЗСУ.

Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 9 мільйонів гривень застави для колишнього посадовця Міністерства оборони України Олександра Лієва, передає журналіст УНН з зали суду.

Деталі

За версією слідства, Олександр Лієв та двоє керівників державного підприємства начебто причетні до постачання ЗСУ неякісних кулеметів. Колишній посадовець будь-які звинувачення відкидає.

Прокуратура просила про обрання Лієву найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та наголошувала на терміновості розгляду клопотання. Однак суд зміг лише з третьої спроби розглянути "термінове" клопотання сторони обвинувачення, адже попередні два засідання переносили через відсутність прокурора – тобто представника сторони обвинувачення.

Засідання у середу відбулося у закритому режимі за проханням прокурора, журналістів допустили лише на оголошення рішення.

"Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Лієва Олександра Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 52 дні у Державній установі Полтавська установа виконання покарань, а саме з 13:00 22 січня 2025 року до 13:00 14 березня 2025 року з визначення застави в розмірі 9 мільйонів 84 тисячі гривень", - заявила суддя.

Адвокат Олександра Лієва Назар Кульчицький у коментарі УНН заявив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на таке рішення суду.

"Ми хочемо спочатку дочекатись та опрацювати ухвалу для того, щоб зрозуміти мотивацію суду. Будемо готувати апеляційну скаргу на даний запобіжний захід і звичайно продовжувати збирати докази щодо невинуватості Олександра Лієва у кримінальному злочині", - заявив адвокат.

Прокурор після суду від коментарів відмовився і попросив звертатися до Офісу генпрокурора. УНН звернеться з запитом до ОГП.

Додамо

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику одного із Департаментів Міноборони та двом посадовцям держпідприємства за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. ЗМІ стало відомо, що мова йде про Олександра Лієва, який виконував  обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ, а також двох посадовців підприємства, що займається імпортом озброєння. УНН дослідив справу та зміст обвинувачень, хто і за що підозрює Лієва читайте у матеріалі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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