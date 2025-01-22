С третьей попытки суд в Полтаве отправил под арест экс-чиновника МОУ Лиева

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 9 миллионов гривен залога для бывшего чиновника Министерства обороны Украины Александра Лиева, передает журналист УНН из зала суда.

Детали

По версии следствия, Александр Лиев и двое руководителей государственного предприятия якобы причастны к поставке ВСУ некачественных пулеметов. Бывший чиновник любые обвинения отвергает.

Прокуратура просила об избрании Лиеву строгой меры пресечения в виде содержания под стражей и подчеркивала срочность рассмотрения ходатайства. Однако суд смог только с третьей попытки рассмотреть «срочное» ходатайство стороны обвинения, ведь предыдущие два заседания переносили из-за отсутствия прокурора - то есть представителя стороны обвинения.

Заседание в среду состоялось в закрытом режиме по просьбе прокурора, журналистов допустили только на оглашение решения.

«Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Лиеву Александру Сергеевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 52 дня в Государственном учреждении Полтавское учреждение исполнения наказаний, а именно с 13:00 22 января 2025 года до 13:00 14 марта 2025 года с определения залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен», - заявила судья.

Адвокат Александра Лиева Назар Кульчицкий в комментарии УНН заявил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на такое решение суда.

«Мы хотим сначала дождаться и проработать решение для того, чтобы понять мотивацию суда. Будем готовить апелляционную жалобу на данную меру пресечения и конечно продолжать собирать доказательства невиновности Александра Лиева в уголовном преступлении», - заявил адвокат.

Прокурор после суда от комментариев отказался и попросил обращаться в Офис генпрокурора. УНН обратится с запросом в ОГП.

Добавим

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему руководителю одного из Департаментов Минобороны и двум должностным лицам госпредприятия за поставку 200 некачественных пулеметов на фронт. СМИ стало известно, что речь идет об Александре Лиеве, который исполнял обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, а также двух должностных лиц предприятия, занимающегося импортом вооружения. УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева читайте в материале.