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Спроба №2: суд у Полтаві знову не зміг обрати запобіжний захід Лієву через неявку прокурора

Київ • УНН

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Жовтневий районний суд Полтави вдруге переніс розгляд клопотання про арешт ексчиновника Міноборони Олександра Лієва через відсутність прокурора. Лієв, якого підозрюють у постачанні неякісних кулеметів, відкидає всі звинувачення.

Жовтневий районний суд Полтави у понеділок знову не зміг розпочати розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому посадовцю Міноборони Олександру Лієву, оскільки на засідання вже вдруге поспіль не зʼявився прокурор, передає кореспондент УНН з зали суду.

Деталі

За версією слідства, Олександр Лієв начебто причетний до постачання ЗСУ неякісних кулеметів. Сам колишній посадовець будь-які звинувачення відкидає. Прокуратура клопотала про обрання Лієву найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та наголошувала на терміновості розгляду клопотання. Суд мав розглянути "термінове" клопотання у пʼятницю 17 січня, однак засідання перенесли на понеділок 20 січня через неявку прокурора.

Сьогодні, як і у пʼятницю, Лієв разом з адвокатами прибули на засідання. Проте прокурор знову подав клопотання про відкладення розгляду через зайнятість в іншій справі.

"Суд повинен перенести розгляд даного клопотання, оскільки без прокурора розгляд неможливий. Пропонується 22 січня на 13:15", - заявила суддя.

Олександр Лієв після судового засідання відкинув звинувачення, а прохання сторони обвинувачення про арешт вважає несправедливим.

У цій справі незрозуміла поведінка органу розслідування, адже ще рік тому вони розпочали цю справу, в них є всі документи, вони вже рік розслідують цю справу. Як я можу переховуватись від слідства, коли маю стабільне місце роботи, маю багатодітну сім'ю, маю бездоганну процесуальну поведінку і не дивлячись на все це, вони вимагають арешту. Причому самі на розгляд судового засідання вже вкотре не з'являються 

- заявив він.

У свою чергу, адвокат Лієва Назар Кульчицький наголосив, що звинувачення за статтею 114-1 КК України є абсолютно безпідставними.

Ми вважаємо, що єдина мета, для чого ця стаття була сюди додана — можливість майже безальтернативного затягування розгляду і тримання справи у юрисдикції ДБР та офісу ГПУ. Оскільки як тільки цю статтю приберуть, справа буде в юрисдикції НАБУ і розглядатиметься у ВАКС, чого обвинувачення не хоче допускати, оскільки розуміють необґрунтованість підозри 

- заявив Кульчицький.

У залі суду журналіст УНН також звернувся за коментарем до слідчого, але той відмовився від коментаря.

Додамо

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику одного із Департаментів Міноборони та двом посадовцям держпідприємства за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. ЗМІ стало відомо, що мова йде про Олександра Лієва, який виконував  обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ, а також двох посадовців підприємства, що займається імпортом озброєння.  УНН дослідив справу та зміст обвинувачень, хто і за що підозрює Лієва читайте у матеріалі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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