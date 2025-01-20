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Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Киев  •  УНН

 • 19642 просмотра

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Октябрьский районный суд Полтавы во второй раз перенес рассмотрение ходатайства об аресте экс-чиновника Минобороны Александра Лиева из-за отсутствия прокурора. Лиев, которого подозревают в поставке некачественных пулеметов, отвергает все обвинения.

Октябрьский районный суд Полтавы в понедельник снова не смог начать рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву, поскольку на заседание уже второй раз подряд не явился прокурор, передает корреспондент УНН из зала суда.

Детали

По версии следствия, Александр Лиев якобы причастен к поставке ВСУ некачественных пулеметов. Сам бывший чиновник любые обвинения отвергает. Прокуратура ходатайствовала об избрании Лиеву строгой меры пресечения в виде содержания под стражей и подчеркивала срочность рассмотрения ходатайства. Суд должен был рассмотреть «срочное» ходатайство в пятницу 17 января, однако заседание перенесли на понедельник 20 января из-за неявки прокурора.

Сегодня, как и в пятницу, Лиев вместе с адвокатами прибыли на заседание. Однако прокурор снова подал ходатайство об отложении рассмотрения из-за занятости в другом деле.

«Суд должен перенести рассмотрение данного ходатайства, поскольку без прокурора рассмотрение невозможно. Предлагается 22 января на 13:15», - заявила судья.

Александр Лиев после судебного заседания отверг обвинения, а просьбу стороны обвинения об аресте считает несправедливой.

В этом деле непонятно поведение органа расследования, ведь еще год назад они начали это дело, у них есть все документы, они уже год расследуют это дело. Как я могу скрываться от следствия, когда имею стабильное место работы, имею многодетную семью, имею безупречное процессуальное поведение и несмотря на все это, они требуют ареста. Причем сами на рассмотрение судебного заседания уже в который раз не появляются 

- заявил он.

В свою очередь, адвокат Лиева Назар Кульчицкий отметил, что обвинения по статье 114-1 УК Украины являются абсолютно безосновательными.

Мы считаем, что единственная цель, для чего эта статья была сюда добавлена - возможность почти безальтернативного затягивания рассмотрения и содержания дела в юрисдикции ГБР и офиса ГПУ. Поскольку как только эту статью уберут, дело будет в юрисдикции НАБУ и будет рассматриваться в ВАКС, чего обвинение не хочет допускать, поскольку понимают необоснованность подозрения 

- заявил Кульчицкий.

В зале суда журналист УНН также обратился за комментарием к следователю, но тот отказался от комментария.

Добавим

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему руководителю одного из Департаментов Минобороны и двум должностным лицам госпредприятия за поставку 200 некачественных пулеметов на фронт. СМИ стало известно, что речь идет об Александре Лиеве, который исполнял  обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, а также двух должностных лиц предприятия, занимающегося импортом вооружения.  УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева читайте в материале.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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