Чергова спроба арешту експосадовця Міноборони: суд Полтави не зміг обрати запобіжний захід через неявку прокурора

Жовтневий районний суд Полтави не зміг у п’ятницю обрати колишньому керівнику одного з Департаментів Міністерства оборони України Олександру Лієву запобіжний захід, оскільки на засідання не з’явився прокурор - власне, сама сторона обвинувачення. Про це Лієв повідомив на своїй сторінці в Facebook, наголосивши, що оголошена йому підозра у начебто розтраті майна та перешкоджанні діяльності ЗСУ повністю необґрунтованою, передає УНН.

На 10:00 Жовтневий райсуд Полтави призначив розгляд клопотання прокурора про обрання мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. Підозра є повністю не обґрунтованою, письмове клопотання про такий жорсткий запобіжний прокурором не мотивоване (адже нема ні ризику переховування, ні ризику впливати на слідство). На засідання прокурор не приїхав. Засідання перенесли через неявку прокурора. На понеділок 13:15 - написав Лієв.

Адвокат Олександра Лієва Маркіян Бем наголосив, що захист повністю готовий до засідання і має обґрунтовані контраргументи як щодо самих звинувачень, так і щодо запобіжного заходу. При цьому він додав, що здивований тим, що сторона обвинувачення не зʼявилася на засідання, хоча клопотала про терміновий розгляд.

Вочевидь, прокурор не вважає цю справу такою нагальною. Чи, як на нашу думку, прокурор не розглядає, не вбачає якоїсь терміновості в розгляді того клопотання і не вбачає якоїсь терміновості в тому, щоб вимагати обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Це, я думаю, є яскравим свідченням, яскравим аргументом на нашу користь. Така поведінка прокурора є неналежна, тому що, якщо, наприклад, Олександр один, якщо у нього щось стає, то він не може прибути. То прокурорів декілька в кримінальному провадженні і завжди можна збільшити кількість прокурорів в провадженні - зазначив адвокат у ексклюзивному коментарі УНН.

Нагадаємо

За версією слідства, Олександр Лієв причетний до постачання неякісних кулеметів. У свою чергу Лієв відкидає звинувачення.