Очередная попытка ареста экс-чиновника Минобороны: суд Полтавы не смог избрать меру пресечения из-за неявки прокурора

ukenru
Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17:25 • 24869 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
16:00 • 81322 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
15:36 • 63745 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
13:14 • 95552 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 107503 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 102910 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 145747 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 120965 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 153323 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
16 января, 16:32 • 182292 просмотра

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

17 января, 08:19 • 105758 просмотра
рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

17 января, 08:28 • 109594 просмотра
Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

17 января, 09:02 • 104021 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

12:59 • 105505 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 36645 просмотра
публикации
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

16:00 • 81322 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 145747 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 140847 просмотра
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 182292 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 168728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 36645 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

12:59 • 105505 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 153323 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 158768 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 150781 просмотра
Актуальное
Очередная попытка ареста экс-чиновника Минобороны: суд Полтавы не смог избрать меру пресечения из-за неявки прокурора

Очередная попытка ареста экс-чиновника Минобороны: суд Полтавы не смог избрать меру пресечения из-за неявки прокурора

Киев  •  УНН

 • 1876 просмотра

Read in English

Октябрьский райсуд Полтавы не смог избрать меру пресечения Александру Лиеву из-за отсутствия прокурора на заседании. Лиеву инкриминируют причастность к поставке некачественных пулеметов, что он отрицает.

Октябрьский районный суд Полтавы не смог в пятницу избрать бывшему руководителю одного из Департаментов Министерства обороны Украины Александру Лиеву меру пресечения, поскольку на заседание не явился прокурор - собственно, сама сторона обвинения. Об этом Лиев сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что объявленное ему подозрение в якобы растрате имущества и препятствовании деятельности ВСУ полностью необоснованным, передает УНН.

На 10:00 Октябрьский райсуд Полтавы назначил рассмотрение ходатайства прокурора об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Подозрение полностью не обосновано, письменное ходатайство о такой жесткой мере пресечения прокурором не мотивировано (ведь нет ни риска укрытия, ни риска влиять на следствие). На заседание прокурор не приехал. Заседание перенесли из-за неявки прокурора. На понедельник 13:15 

- написал Лиев.

Адвокат Александра Лиева Маркиян Бем отметил, что защита полностью готова к заседанию и имеет обоснованные контраргументы как относительно самих обвинений, так и относительно меры пресечения. При этом он добавил, что удивлен тем, что сторона обвинения не явилась на заседание, хотя ходатайствовала о срочном рассмотрении.

Очевидно, прокурор не считает это дело таким неотложным. Или, по нашему мнению, прокурор не рассматривает, не видит какой-то срочности в рассмотрении этого ходатайства и не видит какой-то срочности в том, чтобы требовать избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Это, я думаю, является ярким свидетельством, ярким аргументом в нашу пользу. Такое поведение прокурора является ненадлежащим, потому что, если, например, Александр один, если у него что-то становится, то он не может прибыть. То прокуроров несколько в уголовном производстве и всегда можно увеличить количество прокуроров в производстве 

- отметил адвокат в эксклюзивном комментарии УНН.

Напомним

По версии следствия, Александр Лиев причастен к поставке некачественных пулеметов. В свою очередь Лиев отвергает обвинения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
poltavaПолтава

Обратиться по вопросам размещения рекламы