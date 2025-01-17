Очередная попытка ареста экс-чиновника Минобороны: суд Полтавы не смог избрать меру пресечения из-за неявки прокурора

Октябрьский районный суд Полтавы не смог в пятницу избрать бывшему руководителю одного из Департаментов Министерства обороны Украины Александру Лиеву меру пресечения, поскольку на заседание не явился прокурор - собственно, сама сторона обвинения. Об этом Лиев сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что объявленное ему подозрение в якобы растрате имущества и препятствовании деятельности ВСУ полностью необоснованным, передает УНН.

На 10:00 Октябрьский райсуд Полтавы назначил рассмотрение ходатайства прокурора об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. Подозрение полностью не обосновано, письменное ходатайство о такой жесткой мере пресечения прокурором не мотивировано (ведь нет ни риска укрытия, ни риска влиять на следствие). На заседание прокурор не приехал. Заседание перенесли из-за неявки прокурора. На понедельник 13:15 - написал Лиев.

Адвокат Александра Лиева Маркиян Бем отметил, что защита полностью готова к заседанию и имеет обоснованные контраргументы как относительно самих обвинений, так и относительно меры пресечения. При этом он добавил, что удивлен тем, что сторона обвинения не явилась на заседание, хотя ходатайствовала о срочном рассмотрении.

Очевидно, прокурор не считает это дело таким неотложным. Или, по нашему мнению, прокурор не рассматривает, не видит какой-то срочности в рассмотрении этого ходатайства и не видит какой-то срочности в том, чтобы требовать избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Это, я думаю, является ярким свидетельством, ярким аргументом в нашу пользу. Такое поведение прокурора является ненадлежащим, потому что, если, например, Александр один, если у него что-то становится, то он не может прибыть. То прокуроров несколько в уголовном производстве и всегда можно увеличить количество прокуроров в производстве - отметил адвокат в эксклюзивном комментарии УНН.

Напомним

По версии следствия, Александр Лиев причастен к поставке некачественных пулеметов. В свою очередь Лиев отвергает обвинения.