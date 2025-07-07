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Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру у справі поставок непридатних ракетних установок - Кравченко

Київ • УНН

 • 715 перегляди

Експосадовцю Міноборони та колишнім керівникам оборонного підприємства повідомлено про підозру. Вони постачали непридатні протитанкові ракетні установки, завдавши державі шкоди на 90 млн грн.

Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру у справі поставок непридатних ракетних установок - Кравченко

Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю Міноборони і колишнім керівникам оборонного підприємства, які постачали оборонному відомству непридатні ракетні установки - чим завдали державі збитків на понад 90 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Міністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн. Власне, на цю ж суму і завдано шкоди державі

- написав Кравченко.

Кравченко також розповів, що цу межах розслідування встановлено причетність до цього злочину колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох екскерівників оборонного підприємства.

Підслідність кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчими Головного слідчого управління СБ України

Слідчі ГСУ Служби безпеки України, за оперативного супроводу ДВКР СБ України зазначеним особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо це було вчинено у великих розмірах або організованою групою.) та ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення.

Офіс генпрокурора та СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 млн гривень - Кравченко 02.07.25, 17:13 • 1139 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Україна
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