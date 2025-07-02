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Офіс генпрокурора та СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 млн гривень - Кравченко

Київ • УНН

 • 57 перегляди

Прокурори та СБУ викрили схему, що завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень через неповну комплектацію великокаліберних гвинтівок. Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру.

Офіс генпрокурора та СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 млн гривень - Кравченко

Прокурори Офісу генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень під час постачання великокаліберних гвинтівок, які були поставлені не у повній комплектації. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Прокурори Офісу генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень. У березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок - загальна сума понад 363 мільйони гривень. Однак, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судова економічна експертиза підтвердила збитки на суму 33,413 млн гривень.

Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України. Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї - додаткові судові експертизи: товарознавча й економічна.

Що принципово: оборонний сектор — зона особливої уваги прокуратури. Будь-яке зловживання на крові - отримає правову відповідь. Оцінювати будемо не гасла — а дії, факти і наслідки

- наголосив Кравченко.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили злочинну організацію з пʼятьох осіб на чолі з колишнім заступником мера Харкова, яка підозрюється у заволодінні 5,4 млн грн для фортифікацій.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Україна
Харків
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