Офіс генпрокурора та СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 млн гривень - Кравченко
Київ • УНН
Прокурори та СБУ викрили схему, що завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень через неповну комплектацію великокаліберних гвинтівок. Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру.
Прокурори Офісу генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень під час постачання великокаліберних гвинтівок, які були поставлені не у повній комплектації. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Прокурори Офісу генерального прокурора разом зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень. У березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок - загальна сума понад 363 мільйони гривень. Однак, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації
Зазначається, що судова економічна експертиза підтвердила збитки на суму 33,413 млн гривень.
Колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомлено про підозру: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України. Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї - додаткові судові експертизи: товарознавча й економічна.
Що принципово: оборонний сектор — зона особливої уваги прокуратури. Будь-яке зловживання на крові - отримає правову відповідь. Оцінювати будемо не гасла — а дії, факти і наслідки
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