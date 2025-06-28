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Кравченко: викрито схему розкрадання 5,4 млн грн на фортифікаціях, серед фігурантів ексзаступник мера Харкова

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

За даними Генпрокурора, викрито злочинну організацію з пʼятьох осіб на чолі з колишнім заступником мера Харкова, яка заволоділа 5,4 млн гривень бюджетних коштів. Кошти, призначені для фортифікацій, розкрадали через завищення цін на закупівлю матеріалів.

Кравченко: викрито схему розкрадання 5,4 млн грн на фортифікаціях, серед фігурантів ексзаступник мера Харкова

Правоохоронці викрили злочинну організацію з пʼятьох осіб на чолі з колишнім заступником мера Харкова, яка підозрюється у заволодінні 5,4 млн грн для фортифікацій, повідомив у суботу Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram, пише УНН.

Як стало відомо УНН, ідеться про Андрія Руденка.

Прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова. Підозрюються у заволодінні 5,4 млн гривень бюджетних кошти, виділених на фортифікації

- написав Кравченко.

Деталі

Як повідомив Генпрокурор, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону "повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови міста Харків". До її складу, крім організатора, входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівників підприємств та 2 фізичних осіб підприємців, зазначив Генпрокурор.

"Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових", - повідомив Кравченко.

Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4 млн гривень. У межах досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності цієї злочинної організації.

У межах провадження проведено низку обшуків на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучено компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Організатору злочинної групи вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Виконавцям - за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Усіх учасників злочинної організації затримано. Стосовно підозрюваних скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Від себе додам - вкрадені з бюджету кошти мають бути повернуті державі у повному обсязі. І це стосується не тільки цього випадку. А всіх охочих збагатитися на оборонці чи армії, застерігаю - відповідатемите з усією суворістю

- наголосив Кравченко.

Україна витратила близько 40 мільярдів гривень на будівництво третьої лінії фортифікацій - Шмигаль10.09.24, 13:50 • 23330 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національна поліція України
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