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Хранитель

Кравченко: разоблачена схема хищения 5,4 млн грн на фортификациях, среди фигурантов экс-заместитель мэра Харькова

Киев • УНН

 • 644 просмотра

По данным Генпрокурора, разоблачена преступная организация из пяти человек во главе с бывшим заместителем мэра Харькова, которая завладела 5,4 млн гривен бюджетных средств. Средства, предназначенные для фортификаций, разворовывались путем завышения цен на закупку материалов.

Кравченко: разоблачена схема хищения 5,4 млн грн на фортификациях, среди фигурантов экс-заместитель мэра Харькова

Правоохранители разоблачили преступную организацию из пяти человек во главе с бывшим заместителем мэра Харькова, подозреваемую в завладении 5,4 млн грн для фортификаций, сообщил в субботу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.

Как стало известно УНН, речь идет об Андрее Руденко.

Прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Подозреваются в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации

- написал Кравченко.

Детали

Как сообщил Генпрокурор, Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона "сообщила о подозрении пятерым членам преступной организации, которую создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы города Харьков". В ее состав, кроме организатора, входили четверо исполнителей, среди которых: 2 руководителей предприятий и 2 физических лица предпринимателей, отметил Генпрокурор.

"Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных", - сообщил Кравченко.

Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности этой преступной организации.

В рамках производства проведен ряд обысков на территории Харькова и Харьковской области, во время которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Организатору преступной группы вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Исполнителям - по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Все участники преступной организации задержаны. В отношении подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

От себя добавлю - украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству в полном объеме. И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться на оборонке или армии, остерегаю - отвечать будете со всей строгостью

- подчеркнул Кравченко.

Украина потратила около 40 миллиардов гривен на строительство третьей линии фортификаций - Шмыгаль10.09.24, 13:50 • 23330 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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