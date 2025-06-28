Кравченко: разоблачена схема хищения 5,4 млн грн на фортификациях, среди фигурантов экс-заместитель мэра Харькова
Киев • УНН
По данным Генпрокурора, разоблачена преступная организация из пяти человек во главе с бывшим заместителем мэра Харькова, которая завладела 5,4 млн гривен бюджетных средств. Средства, предназначенные для фортификаций, разворовывались путем завышения цен на закупку материалов.
Правоохранители разоблачили преступную организацию из пяти человек во главе с бывшим заместителем мэра Харькова, подозреваемую в завладении 5,4 млн грн для фортификаций, сообщил в субботу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram, пишет УНН.
Как стало известно УНН, речь идет об Андрее Руденко.
Прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Подозреваются в завладении 5,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на фортификации
Детали
Как сообщил Генпрокурор, Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона "сообщила о подозрении пятерым членам преступной организации, которую создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы города Харьков". В ее состав, кроме организатора, входили четверо исполнителей, среди которых: 2 руководителей предприятий и 2 физических лица предпринимателей, отметил Генпрокурор.
"Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных", - сообщил Кравченко.
Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб в сумме 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности этой преступной организации.
В рамках производства проведен ряд обысков на территории Харькова и Харьковской области, во время которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.
Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.
Организатору преступной группы вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Исполнителям - по ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Все участники преступной организации задержаны. В отношении подозреваемых направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
От себя добавлю - украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству в полном объеме. И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться на оборонке или армии, остерегаю - отвечать будете со всей строгостью
Украина потратила около 40 миллиардов гривен на строительство третьей линии фортификаций - Шмыгаль10.09.24, 13:50 • 23330 просмотров