Украина потратила около 40 миллиардов гривен на строительство третьей линии фортификаций - Шмыгаль

Для создания 3 линии фортификаций было использовано 40 млрд гривен из государственного бюджета и с помощью ОВА. Об этом заявил премьер-министр Денис на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

Около 40 млрд гривен мы профинансировали на создание и строительство фортификаций 3 линии. Вооруженные силы построили 1 и 2 линии, за счет бюджета Минобороны - говорит Шмыгаль.

Он рассказал, что 3 линия фортификаций с бетонными сооружениями строилась за счет государственного бюджета, как отдельного источника из резервного фонда с помощью ОВА.

Напомним

Президент Украины сообщил о почти полном завершении строительства укреплений на границе с Беларусью в Волынской области. Зеленский отметил важность этих оборонительных линий и мощной защиты с украинской стороны.