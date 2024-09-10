Украина потратила около 40 миллиардов гривен на строительство третьей линии фортификаций - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об использовании 40 млрд грн из госбюджета на создание 3 линии фортификаций. Строительство осуществлялось с помощью ОВА, а 1 и 2 линии построены ВСУ за счет бюджета Минобороны.
Для создания 3 линии фортификаций было использовано 40 млрд гривен из государственного бюджета и с помощью ОВА. Об этом заявил премьер-министр Денис на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.
Около 40 млрд гривен мы профинансировали на создание и строительство фортификаций 3 линии. Вооруженные силы построили 1 и 2 линии, за счет бюджета Минобороны
Он рассказал, что 3 линия фортификаций с бетонными сооружениями строилась за счет государственного бюджета, как отдельного источника из резервного фонда с помощью ОВА.
Напомним
Президент Украины сообщил о почти полном завершении строительства укреплений на границе с Беларусью в Волынской области. Зеленский отметил важность этих оборонительных линий и мощной защиты с украинской стороны.