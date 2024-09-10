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Україна витратила близько 40 мільярдів гривень на будівництво третьої лінії фортифікацій - Шмигаль

Україна витратила близько 40 мільярдів гривень на будівництво третьої лінії фортифікацій - Шмигаль

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про використання 40 млрд грн з держбюджету на створення 3 лінії фортифікацій. Будівництво здійснювалося за допомогою ОВА, а 1 та 2 лінії побудовані ЗСУ за рахунок бюджету Міноборони.

Для створення 3 лінії фортифікацій було використано 40 млрд гривень з державного бюджету та за допомогою ОВА. Про це заявив прем'єр-міністр Денис на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН

Близько 40 млрд гривень ми профінансували на створення та будівництва фортифікацій 3 лінії. Збройні сили побудували 1 та 2 лінії, за рахунок бюджету Міноборони

- каже Шмигаль.

Він розповів, що 3 лінія фортифікацій з бетонними спорудами будувалась шляхом державного бюджету, як окремого джерела з резервного фонду з допомогою ОВА. 

Нагадаємо 

Президент України повідомив про майже повне завершення будівництва укріплень на кордоні з білоруссю у Волинській області. Зеленський наголосив на важливості цих оборонних ліній та потужному захисті з українського боку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаЕкономіка

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