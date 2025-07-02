Офис генпрокурора и СБУ разоблачили схему, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 млн гривен - Кравченко
Киев • УНН
Прокуроры и СБУ разоблачили схему, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 миллиона гривен из-за неполной комплектации крупнокалиберных винтовок. Бывшему должностному лицу Минобороны и руководителю компании сообщено о подозрении.
Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ разоблачили схему, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 миллиона гривен при поставке крупнокалиберных винтовок, которые были поставлены не в полной комплектации. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Главного следственного управления СБУ разоблачили схему, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 миллиона гривен. В марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок - общая сумма более 363 миллионов гривен. Однако, компания поставила винтовки в неполной комплектации
Отмечается, что судебная экономическая экспертиза подтвердила ущерб на сумму 33,413 млн гривен.
Бывшему должностному лицу Минобороны и руководителю компании сообщено о подозрении: ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 УК Украины. В то же время продолжается техническая экспертиза самих винтовок. После нее - дополнительные судебные экспертизы: товароведческая и экономическая.
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