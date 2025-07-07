Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по делу поставок непригодных ракетных установок - Кравченко

Правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику Минобороны и бывшим руководителям оборонного предприятия, которые поставляли оборонному ведомству непригодные ракетные установки, чем нанесли государству ущерб на более чем 90 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по делу по факту поставки Министерству обороны Украины непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн. Собственно, на эту же сумму и нанесен ущерб государству - написал Кравченко.

Кравченко также рассказал, что в рамках расследования установлена причастность к этому преступлению бывшего руководителя одного из департаментов Минобороны и двух экс-руководителей оборонного предприятия.

Подследственность уголовных правонарушений в указанном уголовном производстве определена за следователями Главного следственного управления СБ Украины

Следователи ГСУ Службы безопасности Украины, при оперативном сопровождении ДВКР СБ Украины указанным лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если это было совершено в крупных размерах или организованной группой.) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (Служебный подлог).

Офис генпрокурора и СБУ разоблачили схему, которая нанесла государству ущерб в более чем 33 млн гривен - Кравченко