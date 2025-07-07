Поставка непригодных ракетных установок: подозрение получил экс-чиновник МОУ Лиев

По делу о поставке Министерству обороны непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн подозрение объявили Александру Лиеву, исполнявшему обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, пишет УНН.

Контекст

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 7 июля сообщил, что правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику Минобороны и бывшим руководителям оборонного предприятия, которые поставляли оборонному ведомству непригодные ракетные установки - чем нанесли государству ущерб на более чем 90 млн грн. По данным УНН речь идет об Александре Лиеве, бывшем руководителе Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, который ранее уже получал подозрение в растрате почти 1,5 миллиарда гривен в схеме с привлечением должностных лиц Минобороны и руководителей "Львовского арсенала" при закупке боеприпасов.

Напомним

Служба безопасности Украины в конце января прошлого года заявила о разоблачении схемы хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Речь идет о чиновниках Минобороны и менеджерах "Львовского арсенала".

27 января 2024 года Служба безопасности Украины задержала Александра Лиева по делу о подписании контракта Министерства обороны с "Львовским арсеналом". Лиев тогда подчеркнул, что его задержали неправомерно. Через несколько дней, 30 января, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны обвинения и отказал в применении к Лиеву какой-либо меры пресечения.

14 января 2025 года Лиев и два начальника госпредприятия получили подозрения в присвоении и растрате имущества, а также препятствовании законной деятельности ВСУ.

Уже 22 января 2025 года в райсуде Полтавы Лиеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 9 миллионов гривен залога. Бывший чиновник любые обвинения отвергает.

УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева читайте в материале.

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?