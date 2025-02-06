Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Уголовное производство в отношении бывшего и.о. руководителя департамента военно-технической политики МОУ Александра Лиева продолжает вызывать вопросы. Речь идет о деле, касающемся поставки для ВСУ 200 неисправных пулеметов ДШКМ 12,7 х 108.

Александру Лиеву в рамках этого уголовного производства инкриминируют растрату имущества, а также препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Однако, сам Лиев не подписывал контракт на поставку пулеметов, не осуществлял их оплату и не мог отказаться от приемки оружия, ведь его качество подтвердили военные. УНН решил рассмотреть детали дела и выяснить, на чем базируются обвинения.

В середине января Офис Генерального прокурора сообщил, что бывшему чиновнику МОУ и двум начальникам госпредприятия объявили о подозрении в присвоении и растрате имущества, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Кроме этого, руководителям госпредприятия также сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По версии стороны обвинения, в 2022 году Департамент МОУ заключил с госпредприятием договоры на поставку 400 пулеметов ДШК на общую сумму 193 млн грн. Впрочем госпредприятие поставило только 200 крупнокалиберных пулеметов, часть из которых была низкого качества.

Все звучит достаточно понятно и логично, если не углубляться в детали. Предлагаем немного разобраться в хронологии событий.

В марте 2022 года Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку 400 пулеметов ДШК 12.7 x 108 мм и 26 пулеметов КПВТ 14.5 мм. В то время должность директора Департамента военно-технической политики МОУ занимал Владислав Шостак и соответственно он подписал контракт на поставку этого вооружения. Через несколько дней МОУ в лице того же руководителя Департамента Владислава Шостака осуществило предварительную оплату в размере 97% контракта.

В мае 2022 года первые 200 пулеметов ДШКМ и 26 пулеметов КПВТ были поставлены. Однако, из-за отсутствия формуляров воинская часть отказалась их принимать на постоянное хранение. При этом, для того, чтобы поставщик имел возможность получить необходимые документы, их приняли на временное хранение.

В августе 2022 года исполняющим обязанности директора Департамента военно-технической политики назначили Александра Лиева. Стоит обратить внимание, что в настоящее время, как указывает хронология, контракт уже был подписан, а почти вся сумма - оплачена.

В сентябре Лиев выставил претензию ГП "Спецтехноэкспорт" относительно непоставленных должным образом пулеметов. Документ содержал требование вернуть средства и уплатить 44 млн грн штрафа и пени. В конце концов эта претензия пошла в хозяйственный суд, который взыскал с ГП "Спецтехноэкспорт" деньги за непоставленные 200 пулеметов (98 млн грн) и половину штрафных санкций - 22 млн грн. Вся сумма зашла на счет МО.

В октябре 2022 года враг начинает массово атаковать Украину "шахедами". В это время на складе лежат пулеметы, которые могут сбивать дроны, но их не используют, потому что нет формуляров.

В ноябре 2022 года поставщик все же предоставляет необходимые документы на пулеметы. Комиссия воинской части МОУ проводит проверку вооружения, подписывает акт приема-передачи (по форме №22) и подтверждает, что пулеметы соответствуют техническим требованиям. Это значит, комиссия офицеров-оружейников, которые являются специалистами и несут службу непосредственно на военном арсенале, не имела претензий к их состоянию, их заключение является основанием для приемки вооружения.

Соответственно, 9 декабря 2022 года Александр Лиев, как руководитель Департамента, подписал акт приема-передачи, опираясь на выводы военной комиссии, которая без замечаний приняла товар, о чем был составлен соответствующий акт приема-передачи, в котором указано: "Во время проверки качественного состояния установлено, что крупнокалиберные пулеметы КПВТ 14,5 мм в количестве 26 единиц укомплектованными согласно формуляра изделия; пулеметы ДШКМ 12,7 мм в количестве 200 единиц укомплектованы согласно формуляру изделия и своим техническим состоянием соответствуют 1 категории без замечаний согласно сертификата качества".

Начиная с января 2023 года в воинских частях начали фиксировать технические недостатки в части поставленных пулеметов, что стало основанием для претензий к поставщику. Компания-поставщик "Спецтехноэкспорт" пыталась забрать на гарантийный ремонт неисправные пулеметы после жалоб. Из-за ареста оружия по делу ремонт не удалось осуществить.

Что означает подпись Лиева?

Просмотрев хронологию событий, становится понятно, что Лиев не подписывал контракт на поставку пулеметов и не перечислял за них деньги. Он, находясь в должности, подписал акт приемки на вооружение поставленных пулеметов.

Юрист Сергей Лапутько в комментарии УНН объясняет, что приемка военного имущества регламентируется формой №22 (приложение №22 к приказу МОУ №440). Это главный документ, подтверждающий соответствие вооружения контрактным условиям. Он отметил, что этот документ заполняется исключительно профессиональными военными.

"Перед подписанием формы военные проверяют комплектацию, проверяют спецификацию в соответствии с условиями и принимают данное имущество на постоянное хранение. Затем уже департамент военной политики подписывает акт приема-передачи, и они уже ставят на учет данное имущество", - отметил Лапутько.

То есть, когда военный арсенал подтвердил соответствие пулеметов требованиям, у Лиева не осталось вариантов, кроме как подписать акт приемки. Никаких оснований считать, что пулеметы имеют какие-то недостатки, у него не было.

Как можно решить вопрос с некачественными пулеметами?

Закупка МОУ вооружения регулируется хозяйственным правом, а потому, по условиям контракта, поставщик обязан обеспечить ремонт поставленной техники, замену или вернуть средства с учетом штрафных санкций.

И этот механизм работает. Ведь, как уже говорилось, суд по этому контракту обязал ГП "Спецтехноэкспорт" вернуть 98 млн грн за непоставленные 200 пулеметов и 22 млн грн штрафа за задержки с поставкой.

Однако, некачественные пулеметы не вернули поставщику для замены или ремонта, а вместо этого арестовали. Соответственно поставщик не может их забрать и отремонтировать.

Хотя компания "Спецтехноэкспорт" не отрицает возможность замены и ремонта пулеметов, но не имеет к ним доступа из-за ареста.

И, вместо того, чтобы пулеметы как можно быстрее выполняли свои функции в ВСУ, они остаются арестованными, а во время войны каждый день промедления - это потери на фронте.

Тогда в чем подозрение?

Больше всего вопросов вызывает квалификация действий Лиева по части 5 статьи 191 УКУ (присвоение или растрата имущества) и части 2 статьи 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ).

Если оценивать сознательно, то не понятно, какое может быть присвоение или растрата именно у Лиева? Ведь контракт был подписан и оплачен еще до его назначения. Он лишь выполнил административную процедуру, основываясь на выводах военных экспертов.

И в чем все же препятствование деятельности ВСУ? Не было бы реальным препятствием не передать военным пулеметы, когда на страну летели "шахеды"? Комиссия офицеров не имела претензий к их состоянию, и именно на основании ее выводов состоялась приемка. Если часть из них была некачественная, то поставщик должен был бы уже давно их отремонтировать или поставить новые.

Александра Лиева и одного из руководителей госпредприятия ожидаемо отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Но кто бы ни был среди подозреваемых, вопрос в другом - не пора ли снять арест с пулеметов, отремонтировать или заменить их по условиям контракта и передать наконец на фронт? Неужели это оружие не нужно военным?