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"Обвинувачення є безпідставним" - адвокат про вручення підозри ексчиновнику МОУ Лієву у справі про браковані кулемети (Відео)

"Обвинувачення є безпідставним" - адвокат про вручення підозри ексчиновнику МОУ Лієву у справі про браковані кулемети (Відео)

Київ • УНН

 • 118020 перегляди

Адвокат Маркіян Бем спростував звинувачення проти ексчиновника МОУ Олександра Лієва у справі про браковані кулемети. Контракт був підписаний за півроку до призначення Лієва.

Адвокат колишнього очільника одного з Департаментів Міноборони Олександра Лієва Маркіян Бем заявив про безпідставність звинувачень, висунутих його клієнту у справі щодо постачання бракованих кулеметів для ЗСУ. Лієв не лише не мав стосунку до укладання контракту, але й згодом забезпечив повернення значних коштів до державного бюджету, розповів адвокат у коментарі УНН.

Сторона обвинувачення вважає, що Олександр Лієв, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків директора департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони, умисно прийняв і передав у військові частини 200 неякісних кулеметів ДШКМ. В таких діях обвинувачення вбачає два злочини: розтрату майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Однак адвокат спростовує ці звинувачення, наводячи конкретні факти.

Контракт на постачання 400 кулеметів ДШКМ був укладений ще у березні 2022 року, за півроку до призначення Лієва на посаду. Владислав Шостак, який на той час обіймав посаду директора департаменту військово-технічної політики МОУ, підписав угоду, а 97% її вартості було оплачено ще 14 березня 2022 року.

За словами адвоката, в першій половині травня 2022 року поставлені кулемети спочатку перебували на тимчасовому зберіганні в одній з військових частин через відсутність формулярів, необхідних для приймання.

У середині серпня 2022 року на посаду т.в.о. очільника департаменту призначили Олександра Лієва.

"Незадовго після цього, 11.09.2022 він виставив претензію постачальнику кулеметів, ДП "Спецтехноекспорт" щодо непоставки половини з обіцяних 400 кулеметів та затримки з поставкою решти 200. Врешті Олександр Лієв подав позов в господарський суд, який стягнув зі "Спецтехноекспорт" гроші за непоставлені 200 кулеметів (98 млн грн) та значні штрафні санкції в розмірі 22 млн грн за затримки з поставкою решти. Вся сума надійшла на рахунок МО", - наголосив Маркіян Бем.

За його словами, до листопада 2022 року "Спецтехноекспорт" врешті довіз формуляри на поставлені кулемети. Оскільки єдину перешкоду для прийняття кулеметів було усунуто, комісія військової частини провела огляд озброєння, підтвердила його відповідність технічним вимогам та підписала відповідний акт. На підставі цього акту Лієв 9 грудня 2022 року підписав акт приймання-передачі.

В подальшому, починаючи з січня 2023 року, почали надходити рекламаційні акти з військових частин, у яких констатувалась наявність недоліків у поставлених кулеметах. Проте, як підкреслив адвокат, контракт передбачав право Міноборони вимагати заміну або ремонту неналежної продукції. Утім, замість вирішення проблеми у господарському порядку, кулемети були арештовані, що унеможливило їх повернення або ремонт.

Таким чином, до сторони обвинувачення залишається кілька запитань:

-        як Олександр Лієв міг розтратити кошти МОУ, якщо 97% вартості кулеметів було оплачено ще 14 березня 2022, тобто за півроку до того як він став керівником департаменту;

-        як Олександр Лієв може відповідати за якість поставлених кулеметів, якщо підписуючи акт прийняття-передачі він виходив з того, що комісія військової частини вже оглянула продукцію та підтвердила її технічний стан.

"На завершення, треба зазначити, що коли кулемети було прийнято, до них не було жодних зауважень, а на Україну в той час масово летіли шахеди. Тому, на нашу думку, злочином було б саме подальше утримання кулеметів на складах. Зрештою лише після прийняття кулеметів, стало зрозумілим, що вони мають якісь недоліки", - додав адвокат Лієва.

Додамо

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику одного із Департаментів Міноборони та двом посадовцям держпідприємства за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. ЗМІ стало відомо, що мова йде про Олександра Лієва, який виконував  обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ, а також двох посадовців підприємства, що займається імпортом озброєння.  УНН дослідив справу та зміст обвинувачень, хто і за що підозрює Лієва читайте у матеріалі - Мали збивати "шахеди": хто і за що підозрює Лієва

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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