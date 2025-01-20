"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Адвокат бывшего главы одного из Департаментов Минобороны Александра Лиева Маркиян Бем заявил о необоснованности обвинений, выдвинутых его клиенту по делу о поставке бракованных пулеметов для ВСУ. Лиев не только не имел отношения к заключению контракта, но и впоследствии обеспечил возврат значительных средств в государственный бюджет, рассказал адвокат в комментарии УНН.

Сторона обвинения считает, что Александр Лиев, занимая должность исполняющего обязанности директора департамента военно-технической политики Министерства обороны, умышленно принял и передал в воинские части 200 некачественных пулеметов ДШКМ. В таких действиях обвинение усматривает два преступления: растрату имущества и воспрепятствование законной деятельности ВСУ (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Однако адвокат опровергает эти обвинения, приводя конкретные факты.

Контракт на поставку 400 пулеметов ДШКМ был заключен еще в марте 2022 года, за полгода до назначения Лиева на должность. Владислав Шостак, который в то время занимал должность директора департамента военно-технической политики МОУ, подписал соглашение, а 97% его стоимости было оплачено еще 14 марта 2022 года.

По словам адвоката, в первой половине мая 2022 года поставленные пулеметы первоначально находились на временном хранении в одной из воинских частей из-за отсутствия формуляров, необходимых для приемки.

В середине августа 2022 года на должность и.о. главы департамента был назначен Александр Лиев.

"Вскоре после этого, 11.09.2022 он предъявил претензию поставщику пулеметов, ГП "Спецтехноэкспорт" относительно неповставки половины из обещанных 400 пулеметов и задержки с поставкой остальных 200. В конечном итоге Александр Лиев подал иск в хозяйственный суд, который взыскал со "Спецтехноэкспорт" деньги за непоставленные 200 пулеметов (98 млн грн) и значительные штрафные санкции в размере 22 млн грн за задержки с поставкой остальных. Вся сумма поступила на счет МО", - подчеркнул Маркиян Бем.

По его словам, к ноябрю 2022 года "Спецтехноэкспорт" в конце концов доставил формуляры на поставленные пулеметы. Поскольку единственное препятствие для приемки пулеметов было устранено, комиссия воинской части провела осмотр вооружения, подтвердила его соответствие техническим требованиям и подписала соответствующий акт. На основании этого акта Лиев 9 декабря 2022 года подписал акт приема-передачи.

В дальнейшем, начиная с января 2023 года, стали поступать рекламационные акты из воинских частей, в которых констатировалось наличие недостатков в поставленных пулеметах. Однако, как подчеркнул адвокат, контракт предусматривал право Минобороны требовать замены или ремонта ненадлежащей продукции. Тем не менее, вместо решения проблемы в хозяйственном порядке, пулеметы были арестованы, что сделало невозможным их возврат или ремонт.

Таким образом, к стороне обвинения остается несколько вопросов:

- как Александр Лиев мог растратить средства МОУ, если 97% стоимости пулеметов было оплачено еще 14 марта 2022, то есть за полгода до того, как он стал руководителем департамента;

- как Александр Лиев может отвечать за качество поставленных пулеметов, если, подписывая акт приема-передачи, он исходил из того, что комиссия воинской части уже осмотрела продукцию и подтвердила ее техническое состояние.

"В заключение, следует отметить, что когда пулеметы были приняты, к ним не было никаких замечаний, а на Украину в то время массово летели "шахеды". Поэтому, на наш взгляд, преступлением было бы именно дальнейшее нахождение пулеметов на складах. В конце концов, только после приемки пулеметов стало понятно, что они имеют какие-то недостатки", - добавил адвокат Лиева.

Добавим

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему руководителю одного из Департаментов Минобороны и двум должностным лицам государственного предприятия за поставку 200 некачественных пулеметов на фронт. СМИ стало известно, что речь идет об Александре Лиеве, который исполнял обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, а также двух должностных лицах предприятия, занимающегося импортом вооружения. УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева - читайте в материале - Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева