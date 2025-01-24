Експосадовець МОУ Лієв не міг відмовитися від приймання кулеметів: юрист пояснив чому

Олександр Лієв, будучи в.о. керівника департаменту військово-технічної політики МОУ, мусив прийняти на облік кулемети, адже їх якість підтвердили військові і підписали відповідний акт приймання-передачі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив юрист і військовослужбовець Сергій Лапутько.

За його словами, під час приймання озброєння визначальним документом є форма №22 (або додаток №22 до наказу МОУ №440). Цей документ заповнюється військовими після перевірки якості й відповідності майна умовам контракту. Якщо військові підписують цей документ, то цивільний менеджер, який очолює департамент військової політики, незалежно від персоналії, вже не може відмовитись від прийняття товару.

Я сумніваюсь, що серед цивільних осіб, яких призначають менеджерами, а вони дійсно ефективні, і Лієв – дійсно ефективний менеджер, але при всій повазі, - відрізнити кулемети ДШК чи КПВТ, в якій вони повинні бути комплектації, на треногах чи із зіпом – він не зможе. Для цього є професійні люди – військові, які це все роблять. Якщо військові поставили свій підпис, що кулемет "Ок", то в Олександра Лієва, або в будь-кого іншого, хто обіймав на той момент посаду, не було іншого вибору, ніж підписати цей акт. Він не зможе сказати: як це ок? Давайте я подивлюся. Такого не буде, - наголосив Лапутько.

Перед підписанням форми №22 військові ретельно перевіряють комплектацію, специфікацію і якість майна. У разі виявлення недоліків складається рекламація, яка стає підставою для ремонту чи заміни товару постачальником. Якщо ж зауважень немає, форма підписується і майно вважається прийнятим.

Перед підписанням форми військові перевіряють комплектацію, перевіряють специфікацію відповідно до умов і приймають дане майно на постійне зберігання. Потім вже департамент військової політики підписує акт приймання-передачі і вони вже ставлять на облік дане майно - зазначив юрист.

Він додав, що відповідальність за підтвердження якості поставленого озброєння лежить виключно на тих, хто його перевіряє і підписує форму №22. При цьому, у разі якщо все таки виявлено несправність зброї, постачальник має її замінити або повернути кошти. Власне, постачальник кулеметів - "Спецтехноекспорт", був готовий це зробити.



Контекст

Ще у березні 2022 року МОУ уклало контракт на постачання кулеметів, його підписав тогочасний директор департаменту військово-технічної політики. Однак, постачання затягнулося. У серпні, через півроку після оплати контракту, на посаду керівника згаданого Департаменту, у якості тимчасово виконуючого обовʼязки призначили Олександра Лієва і він почав вимагати постачальника надати необхідні документи і озброєння. Лише у грудні, після того, як були надані всі необхідні документи, він підписав Акт приймання-передачі 226 кулеметів за державним контрактом. Згодом, від військових почали надходити скарги на певну частину кулеметів.



Експерти зазначають, що за умовами господарського контракту Міністерство оборони захищене законодавством, і в разі виявлення дефектів постачальник зобов’язаний провести ремонт, заміну або повернути кошти.

Проте, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через постачання ЗСУ неякісних кулеметів, у рамках якого вони були арештовані. Згодом у цьому провадженні підозру отримав Олександр Лієв. Він будь-які звинувачення відкидає.

УНН дослідив справу та зміст обвинувачень, хто і за що підозрює Лієва читайте у матеріалі.

