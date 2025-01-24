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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Киев  •  УНН

 • 7898 просмотра

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Юрист пояснил, что Лиев как руководитель департамента МОУ был обязан принять пулеметы после подписания военными формы №22. Ответственность за качество вооружения несут военные, которые проверяют и подписывают документы.

Александр Лиев, будучи и.о. руководителя департамента военно-технической политики МОУ, должен был принять на учет пулеметы, ведь их качество подтвердили военные и подписали соответствующий акт приема-передачи. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил юрист и военнослужащий Сергей Лапутько.

По его словам, при приемке вооружения определяющим документом является форма №22 (или приложение №22 к приказу МОУ №440). Этот документ заполняется военными после проверки качества и соответствия имущества условиям контракта. Если военные подписывают этот документ, то гражданский менеджер, возглавляющий департамент военной политики, независимо от персоналии, уже не может отказаться от принятия товара.

Я сомневаюсь, что среди гражданских лиц, которых назначают менеджерами, а они действительно эффективны, и Лиев - действительно эффективный менеджер, но при всем уважении, - отличить пулеметы ДШК или КПВТ, в какой они должны быть комплектации, на треногах или с зипом - он не сможет. Для этого есть профессиональные люди - военные, которые это все делают. Если военные поставили свою подпись, что пулемет «Ок», то у Александра Лиева, или у любого другого, кто занимал на тот момент должность, не было другого выбора, чем подписать этот акт. Он не сможет сказать: как это ок? Давайте я посмотрю. Такого не будет,

- подчеркнул Лапутько.

Перед подписанием формы №22 военные тщательно проверяют комплектацию, спецификацию и качество имущества. В случае выявления недостатков составляется рекламация, которая становится основанием для ремонта или замены товара поставщиком. Если же замечаний нет, форма подписывается и имущество считается принятым.

Перед подписанием формы военные проверяют комплектацию, проверяют спецификацию в соответствии с условиями и принимают данное имущество на постоянное хранение. Потом уже департамент военной политики подписывает акт приема-передачи и они уже ставят на учет данное имущество

- отметил юрист.

Он добавил, что ответственность за подтверждение качества поставленного вооружения лежит исключительно на тех, кто его проверяет и подписывает форму №22. При этом, в случае если все же обнаружена неисправность оружия, поставщик должен его заменить или вернуть деньги. Собственно, поставщик пулеметов - «Спецтехноэкспорт», был готов это сделать.

Контекст

Еще в марте 2022 года МОУ заключило контракт на поставку пулеметов, его подписал тогдашний директор департамента военно-технической политики. Однако, поставки затянулись. В августе, через полгода после оплаты контракта, на должность руководителя  упомянутого Департамента, в качестве временно исполняющего обязанности назначили Александра Лиева и он начал требовать от поставщика предоставить необходимые документы и вооружение. Только в декабре, после того, как были предоставлены все необходимые документы, он подписал Акт приема-передачи 226 пулеметов по государственному контракту. Впоследствии, от военных начали поступать жалобы на определенную часть пулеметов.

Эксперты отмечают, что по условиям хозяйственного контракта Министерство обороны защищено законодательством, и в случае выявления дефектов поставщик обязан провести ремонт, замену или вернуть средства.

Однако, правоохранители открыли уголовное производство из-за поставок ВСУ некачественных пулеметов, в рамках которого они были арестованы. Впоследствии в этом производстве подозрение получил Александр Лиев. Он любые обвинения отвергает.

УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева читайте в материале.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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