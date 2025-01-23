Справа про неякісні кулемети: "Спецтехноекспорт" був готовий усунути несправності

Після надходження скарг на частину кулеметів, які наразі арештовані у справі колишнього керівника одного з Департаментів Міноборони Олександра Лієва, компанія-постачальник "Спецтехноекспорт" здійснила огляд озброєння та просила передати їх на ремонт по гарантії. Про це повідомляє УНН з посилання на джерело.

За інформацією співрозмовника, представники "Спецтехноекспорту", як компанії-постачальника, після фіксації несправності озброєння, прибули на місце з метою їх виїмки для ремонту або повної заміни. Компанія була готова виконати свої зобов’язання за контрактом. Відповідний лист був направлений на Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони. В свою чергу, Департамент звернувся до Управління забезпечення засобами ближнього бою та розвідки озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України з тим, аби відповідні кулемети були передані з військової частини до "Спецтехноекспорту" на проведення ремонту.

Однак, в результаті, озброєння так і не було передано через накладений, у рамках кримінального провадження, арешт, і постачальник не зміг провести необхідний ремонт або заміну зброї.

Контекст

Ще у березні 2022 року МОУ уклало контракт на постачання кулеметів, його підписав тогочасний директор департаменту військово-технічної політики. Однак, постачання затягнулося. У серпні, через півроку після оплати контракту, на цю посаду тимчасово виконуючим обовʼязки призначили Олександра Лієва і він почав вимагати постачальника надати необхідні документи і озброєння. Лише у грудні, після того, як були надані всі необхідні документи, він підписав Акт приймання-передачі 226 кулеметів за державним контрактом. Згодом, від військових почали надходити скарги на певну частину кулеметів.

Експерти зазначають, що за умовами господарського контракту Міністерство оборони захищене законодавством, і в разі виявлення дефектів постачальник зобов’язаний провести ремонт, заміну або повернути кошти.

Проте, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через постачання ЗСУ неякісних кулеметів, у рамках якого вони були арештовані. Згодом у цьому провадженні підозру отримав Олександр Лієв. Він будь-які звинувачення відкидає.

УНН дослідив справу та зміст обвинувачень, хто і за що підозрює Лієва читайте у матеріалі.