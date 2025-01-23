Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

После поступления жалоб на часть пулеметов, которые сейчас арестованы по делу бывшего руководителя одного из Департаментов Минобороны Александра Лиева, компания-поставщик «Спецтехноэкспорт» осуществила осмотр вооружения и просила передать их на ремонт по гарантии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

По информации собеседника, представители «Спецтехноэкспорта», как компании-поставщика, после фиксации неисправности вооружения, прибыли на место с целью их выемки для ремонта или полной замены. Компания была готова выполнить свои обязательства по контракту. Соответствующее письмо было направлено в Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны. В свою очередь, Департамент обратился в Управление обеспечения средствами ближнего боя и разведки вооружения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины с тем, чтобы соответствующие пулеметы были переданы из воинской части в «Спецтехноэкспорт» на проведение ремонта.

Однако, в результате, вооружение так и не было передано из-за наложенного, в рамках уголовного производства, ареста, и поставщик не смог провести необходимый ремонт или замену оружия.

Контекст

Еще в марте 2022 года МОУ заключило контракт на поставку пулеметов, его подписал тогдашний директор департамента военно-технической политики. Однако, поставки затянулись. В августе, через полгода после оплаты контракта, на эту должность временно исполняющим обязанности назначили Александра Лиева и он начал требовать от поставщика предоставить необходимые документы и вооружение. Только в декабре, после того, как были предоставлены все необходимые документы, он подписал Акт приема-передачи 226 пулеметов по государственному контракту. Впоследствии, от военных начали поступать жалобы на определенную часть пулеметов.

Эксперты отмечают, что по условиям хозяйственного контракта Министерство обороны защищено законодательством, и в случае выявления дефектов поставщик обязан провести ремонт, замену или вернуть средства.

Однако, правоохранители открыли уголовное производство из-за поставок ВСУ некачественных пулеметов, в рамках которого они были арестованы. Впоследствии в этом производстве подозрение получил Александр Лиев. Он любые обвинения отвергает.

УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева читайте в материале.