ukenru
Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
14:15 • 5661 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
14:09 • 8398 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 13202 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
13:47 • 34556 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
13:09 • 35299 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 62219 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 100795 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
09:28 • 101461 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 112929 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 124114 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

Один человек погиб в результате ракетного обстрела рф по Запорожью

23 января, 04:49 • 100463 просмотра
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 93564 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

23 января, 08:12 • 113426 просмотра
Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

10:07 • 61469 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 84826 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

14:15 • 5661 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

13:47 • 34566 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 164371 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 163748 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 166830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 6044 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 33102 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 84826 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

23 января, 08:12 • 113426 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 112282 просмотра
Актуальное
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

Киев  •  УНН

 • 20888 просмотра

Read in English

Компания-поставщик "Спецтехноэкспорт" пыталась забрать на гарантийный ремонт неисправные пулеметы после жалоб. Из-за ареста оружия по делу Лиева ремонт не удалось осуществить.

После поступления жалоб на часть пулеметов, которые сейчас арестованы по делу бывшего руководителя одного из Департаментов Минобороны Александра Лиева, компания-поставщик «Спецтехноэкспорт» осуществила осмотр вооружения и просила передать их на ремонт по гарантии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

По информации собеседника, представители «Спецтехноэкспорта», как компании-поставщика, после фиксации неисправности вооружения, прибыли на место с целью их выемки для ремонта или полной замены. Компания была готова выполнить свои обязательства по контракту. Соответствующее письмо было направлено в Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны. В свою очередь, Департамент обратился в Управление обеспечения средствами ближнего боя и разведки вооружения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины с тем, чтобы соответствующие пулеметы были переданы из воинской части в «Спецтехноэкспорт» на проведение ремонта.

Однако, в результате, вооружение так и не было передано из-за наложенного, в рамках уголовного производства, ареста, и поставщик не смог провести необходимый ремонт или замену оружия.

Контекст

Еще в марте 2022 года МОУ заключило контракт на поставку пулеметов, его подписал тогдашний директор департамента военно-технической политики. Однако, поставки затянулись. В августе, через полгода после оплаты контракта, на эту должность временно исполняющим обязанности назначили Александра Лиева и он начал требовать от поставщика предоставить необходимые документы и вооружение. Только в декабре, после того, как были предоставлены все необходимые документы, он подписал Акт приема-передачи 226 пулеметов по государственному контракту. Впоследствии, от военных начали поступать жалобы на определенную часть пулеметов.

Эксперты отмечают, что по условиям хозяйственного контракта Министерство обороны защищено законодательством, и в случае выявления дефектов поставщик обязан провести ремонт, замену или вернуть средства.

Однако, правоохранители открыли уголовное производство из-за поставок ВСУ некачественных пулеметов, в рамках которого они были арестованы. Впоследствии в этом производстве подозрение получил Александр Лиев. Он любые обвинения отвергает.

УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева читайте в материале.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы