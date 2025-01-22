Експосадовець МОУ Лієв вважає безпідставним його арешт і спростував твердження прокурора про можливі ризики (Відео)

Колишній посадовець Міністерства оборони України Олександр Лієв вважає абсурдним кримінальне провадження, відкрите проти нього, а свій арешт безпідставним. В ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН після судового засідання він заявив, що не збирався переховуватися від слідства та суду чи впливати на хід розслідування.

Контекст

Жовтневий суд Полтави у середу обрав для Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 9 млн грн. Ексчиновника підозрюють у закупівлі неякісних кулеметів для ЗСУ.

Я з'являвся на засідання суду тричі. Прокурор не зʼявлявся двічі. І зараз сказати, що я можу переховуватися від слідства - це просто якийсь абсурд. Сказати, що я можу впливати на якісь дії - це теж абсурд, бо справа вже рік розслідується, і за рік вони вилучили всі матеріали, які були потрібні. Сказати, що взагалі підозра обґрунтована - це теж абсурд. Бо будь-яка людина з вищою, навіть середньою освітою, читаючи звичайні матеріали, хронологію подій, бачить, що це є якийсь просто самий справжній абсурд - зазначив Лієв.

Коментуючи обставини кримінального провадження він зазначив, що в березні 2022 року Міністерством оборони були закуплені і оплачені кулемети. У травні того ж року кулемети були доставлені в Україну. На той час, Лієв ще не працював у керівником Департаменту військово-технічної політики МОУ. Лише у серпні 2022 року його призначили керівником департаменту МОУ і, за словами Лієва, увесь час кулемети перебували на складах, адже не мали експлуатаційних документів. Експосадовець зазначив, що після того, як постачальник довіз необхідну документацію, військовою частиною була складена форма, що включала погодження якості кулеметів, були висновки військових зброярів, які підписали акт прийому-передачі товару від відповідної військової частини.

"Приймаються вони не на підставі того, що я сам щось там досліджую, а військова частина, де працюють, служать саме зброярі - вони перевіряють якість, комплектність, складають відповідну форму. І на підставі цієї форми, підписаної всіма-всіма військовими, я підписав акт прийому, тобто воно було оплачено за півроку до мене. Акт прийому я підписав на підставі акту шести зброярів військової частини, які спеціалізуються на засобах ближнього бою, які не мали жодних зауважень ні до якості, ні до комплекту, ні до чого", - наголосив Лієв.

Водночас, за словами експосадовця, контракт на поставку кулеметів передбачав, що у разі, якщо вони виявляться неякісними, їх можна повернути з виплатою штрафних санкцій тому постачальнику, який їх привіз.

"І те, що їх досі не повернули, вони досі арештовані, їх досі не замінили на нові - це є якраз питання до ДБР. Хто перешкоджає Збройним силам? Бо насправді ці кулемети вже могли би працювати зараз у війську, якби б їх просто повернули постачальнику. Постачальник - державне підприємство, "Спецтехноекспорт", - зазначив Лієв.

За його інформацією, "Спецтехноекспорт" готове відремонтувати кулемети і заплатити штрафні санкції, бо це їхній обов'язок за контрактом.

"І це не єдиний випадок, коли є неякісна зброя. На жаль, дуже багато радянських зразків зброї є неякісними. Тому контракти державні, абсолютно всі, передбачають можливість… це п'ятий пункт в контрактах усіх державних, щоб можна було повернути її або відремонтувати за рахунок… сторони постачальника з виплатою штрафних санкцій", - наголосив Лієв.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику одного із Департаментів Міноборони та двом посадовцям держпідприємства за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. ЗМІ стало відомо, що мова йде про Олександра Лієва, який виконував обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики МОУ, а також двох посадовців підприємства, що займається імпортом озброєння. УНН дослідив справу та зміст обвинувачень, хто і за що підозрює Лієва читайте у матеріалі.

За версією слідства, Олександр Лієв та двоє керівників державного підприємства начебто причетні до постачання ЗСУ неякісних кулеметів. Колишній посадовець будь-які звинувачення відкидає.