Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Бывший чиновник Министерства обороны Украины Александр Лиев считает абсурдным уголовное производство, открытое против него, а свой арест безосновательным. В эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН после судебного заседания он заявил, что не собирался скрываться от следствия и суда или влиять на ход расследования.

Контекст

Октябрьский суд Полтавы в среду избрал для Александра Лиева меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 9 млн грн. Экс-чиновника подозревают в закупке некачественных пулеметов для ВСУ.

Я являлся на заседание суда трижды. Прокурор не появлялся дважды. И сейчас сказать, что я могу скрываться от следствия - это просто какой-то абсурд. Сказать, что я могу влиять на какие-то действия - это тоже абсурд, потому что дело уже год расследуется, и за год они изъяли все материалы, которые были нужны. Сказать, что вообще подозрение обосновано - это тоже абсурд. Потому что любой человек с высшим, даже средним образованием, читая обычные материалы, хронологию событий, видит, что это какой-то просто самый настоящий абсурд - отметил Лиев.

Комментируя обстоятельства уголовного производства он отметил, что в марте 2022 года Министерством обороны были закуплены и оплачены пулеметы. В мае того же года пулеметы были доставлены в Украину. В то время, Лиев еще не работал в руководителем Департамента военно-технической политики МОУ. Только в августе 2022 года его назначили руководителем департамента МОУ и, по словам Лиева, все время пулеметы находились на складах, ведь не имели эксплуатационных документов. Экс-чиновник отметил, что после того, как поставщик довез необходимую документацию, военной частью была составлена форма, включающая согласование качества пулеметов, были выводы военных оружейников, которые подписали акт приема-передачи товара от соответствующей воинской части.

"Принимаются они не на основании того, что я сам что-то там исследую, а воинская часть, где работают, служат именно оружейники - они проверяют качество, комплектность, составляют соответствующую форму. И на основании этой формы, подписанной всеми-всеми военными, я подписал акт приема, то есть оно было оплачено за полгода до меня. Акт приема я подписал на основании акта шести оружейников воинской части, которые специализируются на средствах ближнего боя, которые не имели никаких замечаний ни к качеству, ни к комплекту, ни к чему", - подчеркнул Лиев.

В то же время, по словам экс-чиновника, контракт на поставку пулеметов предусматривал, что в случае, если они окажутся некачественными, их можно вернуть с выплатой штрафных санкций тому поставщику, который их привез.

"И то, что их до сих пор не вернули, они до сих пор арестованы, их до сих пор не заменили на новые - это как раз вопрос к ГБР. Кто препятствует Вооруженным силам? Потому что на самом деле эти пулеметы уже могли бы работать сейчас в армии, если бы их просто вернули поставщику. Поставщик - государственное предприятие, "Спецтехноэкспорт", - отметил Лиев.

По его информации, "Спецтехноэкспорт" готово отремонтировать пулеметы и заплатить штрафные санкции, потому что это их обязанность по контракту.

"И это не единственный случай, когда есть некачественное оружие. К сожалению, очень много советских образцов оружия являются некачественными. Поэтому контракты государственные, абсолютно все, предусматривают возможность... это пятый пункт в контрактах всех государственных, чтобы можно было вернуть его или отремонтировать за счет... стороны поставщика с выплатой штрафных санкций", - подчеркнул Лиев.

Напомним

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему руководителю одного из Департаментов Минобороны и двум должностным лицам госпредприятия за поставку 200 некачественных пулеметов на фронт. СМИ стало известно, что речь идет об Александре Лиеве, который исполнял обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, а также двух должностных лиц предприятия, занимающегося импортом вооружения. УНН исследовал дело и содержание обвинений, кто и за что подозревает Лиева читайте в материале.

По версии следствия, Александр Лиев и двое руководителей государственного предприятия якобы причастны к поставке ВСУ некачественных пулеметов. Бывший чиновник любые обвинения отвергает.