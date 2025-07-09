Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"

Правоохоронці викрили та затримали громадян Китаю, які намагалися передати секретну документацію про український ракетний комплекс "Нептун" до органів безпеки КНР. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 26 червня повідомлено про підозру в шпигунстві громадянину Китайської народної республіки за ч. 1 ст. 114 КК України - йдеться у повідомленні ОГП.

Підозру повідомили 24-річному ексстуденту київського університету, який залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували з вишу за академічну неуспішність. Він, як повідомляється, намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок озброєнь Сил оборони.

Під час досудового розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в місті Києві та Київській області встановлено, що іноземець збирав та мав передати своєму батькові, який має тісні звʼязки з органами безпеки та Генеральним штабом Китаю, документацію про ракетний комплекс "Нептун". Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з "Нептуна" було знищено флагман чорноморського флоту рф – ракетний крейсер "Москва" - вказали у прокуратурі.

Як повідомляється, під час отримання цієї інформації від працівників українських спецслужб та при спробі її передати, він був затриманий. Наразі перебуває під вартою.

Інший фігурант – його батько, постійно проживав в КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Вчергове батько підозрюваного заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві.

9 липня в межах досудового розслідування він був затриманий. Прокуратура планує останньому вручити повідомлення про підозру у шпигунстві та звернутись до суду з клопотанням про тримання його під вартою.

Доповненння

Служба безпеки України повідомляла, що виявила в безпілотниках, якими рашисти масовано атакували Київ у ніч на 4 липня, компоненти китайського виробництва. Про це свідчать маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях.

Нагадаємо

В травні Служба безпеки України вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. На Закарпатті було затримано двох агентів із мережі угорської спецслужби, поінформували у СБУ.