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Китайські компоненти у безпілотниках, які атакували Київ: у СБУ розповіли деталі

Київ • УНН

 • 242 перегляди

СБУ виявила компоненти китайського виробництва у безпілотниках "Герань", якими росіяни атакували Київ. Це підтверджують маркування "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на деталях.

Китайські компоненти у безпілотниках, які атакували Київ: у СБУ розповіли деталі

Служба безпеки України виявила в безпілотниках, якими рашисти сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва, передає УНН із посиланням на СБУ.

Слідчі ... виявили в БпЛА "Герань" (російська версія безпілотника "Шахед") компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчать маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях 

- йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки зазначили, що ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня.

Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки рф по Києву і документує злочини рашистів.

Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального Кодексу 

- йдеться у повідомленні.

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Загалом, за даними ДСНС, у столиці постраждали 26 осіб. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Служба безпеки України
Шахед-136
Китай
Київ
Tesla
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