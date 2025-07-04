Китайські компоненти у безпілотниках, які атакували Київ: у СБУ розповіли деталі

Служба безпеки України виявила в безпілотниках, якими рашисти сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва, передає УНН із посиланням на СБУ.

Слідчі ... виявили в БпЛА "Герань" (російська версія безпілотника "Шахед") компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчать маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях - йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки зазначили, що ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня.

Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки рф по Києву і документує злочини рашистів.

Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як воєнний злочин і відкрила за даним фактом провадження за 438 статтею Кримінального Кодексу - йдеться у повідомленні.

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