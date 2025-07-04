Китайские компоненты в беспилотниках, атаковавших Киев: в СБУ рассказали детали

Служба безопасности Украины обнаружила в беспилотниках, которыми рашисты сегодня атаковали Киев, компоненты китайского производства, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Следователи ... обнаружили в БпЛА "Герань" (российская версия беспилотника "Шахед") компоненты, изготовленные в Китайской Народной Республике. Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на соответствующих деталях - говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что эти комплектующие, в частности крепления для катапульты запуска, были изъяты из беспилотников, которыми российские оккупанты атаковали украинскую столицу в ночь с 3 на 4 июля.

Сейчас СБУ собирает все доказательства террористической атаки рф по Киеву и документирует преступления рашистов.

Служба безопасности классифицирует российский удар по столице Украины как военное преступление и открыла по данному факту производство по 438 статье Уголовного Кодекса - говорится в сообщении.

476 из 539 дронов и две из 11 вражеских ракет обезвредили над Украиной, но есть попадания в 8 локациях

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В результате атаки рф на Киев погиб человек, его тело обнаружили под завалами.

В целом, по данным ГСЧС, в столице пострадали 26 человек. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.