476 из 539 дронов и две из 11 вражеских ракет обезвредили над Украиной, но есть попадания в 8 локациях

Россия ночью запустила по Украине 539 беспилотников и 11 ракет, в том числе баллистику, обезврежено 476 дронов и две крылатые ракеты, враг в основном бил по Киеву, есть попадания в 8 местах (9 ракет и 63 дрона), сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 июля враг атаковал 550 средствами воздушного нападения:

539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф (более 330 из них - "шахеды");

1 аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. - рф;

6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской обл. - рф;

4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской, Воронежской обл. - рф.

"Основное направление удара - столица Украины, город Киев", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения противника, 270 сбито огневыми средствами, 208 - локационно потеряны - сообщили в ВС ВСУ и перечислили:

268 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 208 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;

2 крылатые ракеты Искандер-К.

"Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях", - сообщили в ВС ВСУ.

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