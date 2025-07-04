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476 з 539 дронів та дві з 11 ворожих ракет знешкодили над Україною, але є влучання у 8 локаціях

Київ • УНН

 • 549 перегляди

росія вночі запустила по Україні 550 засобів повітряного нападу, включаючи 539 безпілотників та 11 ракет. Сили ППО знешкодили 478 цілей, проте зафіксовано влучання у 8 локаціях.

476 з 539 дронів та дві з 11 ворожих ракет знешкодили над Україною, але є влучання у 8 локаціях

росія вночі запустила по Україні 539 безпілотників та 11 ракет, у тому числі балістику, знешкоджено 476 дронів та дві крилаті ракети, ворог в основному бив по Києві, є влучання у 8 місцях (9 ракет і 63 дронів), повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 липня ворог атакував 550 засобами повітряного нападу:

  • 539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф (понад 330 із них - "шахеди");
    • 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;
      • 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. - рф;
        • 4 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. - рф.

          "Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ", - ідеться у повідомленні.

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 - локаційно втрачені

          - повідомили у ПС ЗСУ і перелічили:
          • 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
            • 2 крилаті ракети Іскандер-К.

              "Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях", - повідомили у ПС ЗСУ.

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              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              ВійнаКиїв
              Повітряні сили Збройних сил України
              Х-47М2 «Кинджал»
              Шахед-136
              Іскандер (ОТРК)
              Україна
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