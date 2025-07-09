Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"

Правоохранители разоблачили и задержали граждан Китая, которые пытались передать секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун" органам безопасности КНР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 26 июня сообщено о подозрении в шпионаже гражданину Китайской народной республики по ч. 1 ст. 114 УК Украины - говорится в сообщении ОГП.

Подозрение сообщили 24-летнему экс-студенту киевского университета, который остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили из вуза за академическую неуспеваемость. Он, как сообщается, пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам вооружений Сил обороны.

В ходе досудебного расследования, которое осуществляется следственным управлением ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области установлено, что иностранец собирал и должен был передать своему отцу, который имеет тесные связи с органами безопасности и Генеральным штабом Китая, документацию о ракетном комплексе "Нептун". Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно с "Нептуна" был уничтожен флагман черноморского флота рф – ракетный крейсер "Москва" - указали в прокуратуре.

Как сообщается, при получении этой информации от сотрудников украинских спецслужб и при попытке ее передать, он был задержан. Сейчас находится под стражей.

Другой фигурант – его отец, постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына. В очередной раз отец подозреваемого заехал на территорию Украины 7 июля и на следующий день посетил посольство КНР в городе Киеве.

9 июля в рамках досудебного расследования он был задержан. Прокуратура планирует последнему вручить сообщение о подозрении в шпионаже и обратиться в суд с ходатайством о содержании его под стражей.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщала, что обнаружила в беспилотниках, которыми рашисты массированно атаковали Киев в ночь на 4 июля, компоненты китайского производства. Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на соответствующих деталях.

Напомним

В мае Служба безопасности Украины впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства. На Закарпатье были задержаны два агента из сети венгерской спецслужбы, проинформировали в СБУ.