$41.850.05
49.060.03
ukenru
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
09:36 • 7781 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
07:10 • 34654 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
05:59 • 63732 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
05:26 • 139690 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 132077 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
8 июля, 17:10 • 170760 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
8 июля, 16:34 • 118962 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 202745 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 216497 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 12:25 • 82162 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2м/с
45%
744мм
Популярные новости
На Днепропетровщине годами незаконно засевали танковый полигон: будут судить должностное лицо9 июля, 01:16 • 59644 просмотра
ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР9 июля, 01:38 • 34505 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 176982 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения05:49 • 54252 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны08:28 • 21340 просмотра
публикации
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
05:26 • 139682 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 178169 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 202739 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко8 июля, 14:33 • 170071 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 216491 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 13643 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 210902 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 394651 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 227178 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 338377 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Хранитель

Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"

Киев • УНН

 • 7242 просмотра

В Украине задержаны граждане Китая, которые пытались передать секретную документацию о ракетном комплексе "Нептун" органам безопасности КНР. Среди задержанных – 24-летний экс-студент и его отец, координировавший агентурную работу.

Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"

Правоохранители разоблачили и задержали граждан Китая, которые пытались передать секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун" органам безопасности КНР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 26 июня сообщено о подозрении в шпионаже гражданину Китайской народной республики по ч. 1 ст. 114 УК Украины

- говорится в сообщении ОГП. 

Подозрение сообщили 24-летнему экс-студенту киевского университета, который остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили из вуза за академическую неуспеваемость. Он, как сообщается, пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам вооружений Сил обороны.

В ходе досудебного расследования, которое осуществляется следственным управлением ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области установлено, что иностранец собирал и должен был передать своему отцу, который имеет тесные связи с органами безопасности и Генеральным штабом Китая, документацию о ракетном комплексе "Нептун". Это уникальное вооружение Сил обороны Украины, которое предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно с "Нептуна" был уничтожен флагман черноморского флота рф – ракетный крейсер "Москва"

- указали в прокуратуре. 

Как сообщается, при получении этой информации от сотрудников украинских спецслужб и при попытке ее передать, он был задержан. Сейчас находится под стражей.

Другой фигурант – его отец, постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына. В очередной раз отец подозреваемого заехал на территорию Украины 7 июля и на следующий день посетил посольство КНР в городе Киеве.

9 июля в рамках досудебного расследования он был задержан. Прокуратура планирует последнему вручить сообщение о подозрении в шпионаже и обратиться в суд с ходатайством о содержании его под стражей.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщала, что обнаружила в беспилотниках, которыми рашисты массированно атаковали Киев в ночь на 4 июля, компоненты китайского производства. Об этом свидетельствуют маркировки предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на соответствующих деталях.

Напомним

В мае Служба безопасности Украины впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства. На Закарпатье были задержаны два агента из сети венгерской спецслужбы, проинформировали в СБУ.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧПНовости Мира
R-360 Нептун
Служба безопасности Украины
Китай
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9